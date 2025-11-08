鳳凰成長速度驚人！專家曝：超大體積已是「好幾個台灣大」

[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰持續快速增強，「台灣颱風論壇」稍早於臉書專頁指出，鳳凰目前已達「中度颱風中段班」，預估明（9）日將可達「強颱巔峰狀態」。論壇表示，鳳凰發展速度驚人，環流面積有「好幾個台灣大」，甚至能「整個罩住菲律賓」，顯示整合耗力、強度不容小覷。論壇提醒，鳳凰穿越菲律賓後的減弱幅度仍存變數，民眾應持續關注動態。





台灣颱風論壇說明，鳳凰颱風最值得關注的特點，在於其「體型龐大」的環流結構。論壇觀察，鳳凰的環流整合過程雖然「超費力」，但其範圍之廣闊令人警惕，面積甚至能有「好幾個台灣大」，並形容其足以「整個罩住菲律賓」。台灣颱風論壇表示，以現階段的發展速度和巨大的體型來看，能夠達到目前的強度，「真的不簡單」。

至於鳳凰颱風未來的走向，台灣颱風論壇在留言區表示，在穿越菲律賓陸地之後，颱風的強度預計會「減弱許多」。然而，關於具體會減弱到多弱的程度，台灣颱風論壇提醒，目前的電腦數值模式之間「還有不小分歧哦」，顯示其不確定性仍高，因此建議民眾務必「持續追蹤」論壇發布的最新資訊。

