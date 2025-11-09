鳳凰成「超級颱風」穿台最新路徑曝！20縣市暴風圈侵襲機率破7成
生活中心／游舒婷報導
中颱鳳凰來勢洶洶，強度可能達到強烈颱風，根據菲律賓氣象局，鳳凰已經增強為菲律賓氣象局所定義之「超級颱風」（super typhoon），並預計在登陸菲律賓後北轉朝台灣而來，氣象署所發布的暴風圈侵襲機率也顯示，幾乎全台都破7成。
根據菲律賓氣象局的預測，鳳凰颱風已於9日增強為超級颱風，目前位置在卡坦端內斯省首府比拉克（Virac）東北東約125公里處海面上，並可能在強度到達或接近巔峰時，於9日晚間或10日凌晨在菲律賓奧羅拉省一帶登陸，當地氣象局已經警告，鳳凰將對部分地區構成性命和財產的極大威脅。
菲律賓氣象局也公布鳳凰最新的預估路徑，登陸菲律賓後，預計10日上午進入西菲律賓海後開始北轉，後續將往台灣方向前進，並預計穿過台灣。
中央氣象署最新預測則指出，9日8時的中心位置在北緯14.3度，東經124.8度，以每小時28公里速度，向西北西進行，而最新的暴風圈侵襲機率則顯示，幾乎全台都破7成，台中市、南投縣、嘉義市、雲林縣等縣市破8成，臺南市、澎湖縣機率則達91％。
