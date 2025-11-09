鳳凰挑戰強颱趨勢 澎湖縣、台南市暴風侵襲率高達7成

中颱鳳凰有增強為強烈颱風的趨勢，據氣象署今發布的各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，目前全台共有12縣市突破60%，其中，澎湖縣達73%、台南市70%

各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／中央氣象署）

根據氣象署今（9日）發布的各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，澎湖縣達73%、台南市70%，嘉義縣69%、高雄市67%、嘉義市66%、雲林縣66%、屏東縣64%、彰化縣63%、南投縣63%，台中市62%、金門縣62%，苗栗縣60%，目前全台共有12縣市突破60%。

廣告 廣告

氣象署表示，颱風「鳳凰」今天清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1070公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下週一、下週二將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，週三前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於週三時增大，由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

延伸閱讀

賓士頂級改裝廠BRABUS在台出現「冒名版」！海關疑疏失放行

中颱鳳凰估11/13登陸穿越台 共伴效應雨彈先轟北、東部

鳳凰颱風恐「攔腰斷頭式」橫掃台灣！預計中部登陸宜蘭出海