鳳凰挾豪雨襲台！宜蘭南方澳大淹水「門前有小河」 居民嘆：沒房子住了
記者林盈君／宜蘭報導
鳳凰颱風尚未登陸台灣，外圍環流就帶來驚人雨量，昨（11）日，中央氣象署將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，昨天晚間，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，許多民宅甚至被土石流衝毀，許多民眾一大早就起來清理家園，並直呼「上次看到這個景象，已經十幾年前了」。
另外，宜蘭南方澳池碧宮前，也出現「門前有小河」的景況，路邊滿是沖刷下來的土石，讓附近居民非常無奈，感嘆道「沒房子住了」，顯見此次豪雨的破壞力驚人。而蘇澳及南方澳居民，表示昨天晚間就已經發生淹水，但坦言上次看到家中淹水，已經是2010年梅姬颱風的時候，沒想到這次災情如此嚴重。
根據統計，昨（11）日晚間，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，淹水深度高達1層樓，截至11日晚間23時，蘇澳鎮累計撤離199人、收容98人、依親4人、自行避難100人。
氣象署最新資料顯示，颱風鳳凰過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
