鳳凰挾豪雨！雨量上看800毫米 馬太鞍恐現新堰塞湖
鳳凰颱風來勢洶洶，東森新聞的採訪團隊駐守各地，為您帶來最新的颱風報導！颱風即將來襲，東部山區雨量上看八百毫米，許多人憂心花蓮馬太鞍溪是否又會出現新堰塞湖？專家分析，機率相當高。水利署也說，山區雨量如果達到800毫米，可能會出現比現有堰塞湖還要「大10倍」新堰塞湖，千萬不可掉以輕心。
光復居民在家門前堆起沙包，就怕鳳凰颱風來襲，造成二度傷害，馬太鞍溪洪災居民餘悸猶存，問題還沒解決，又有颱風要來，屋漏偏逢連夜雨，大家憂心是否又會出現新的堰塞湖。
隨著鳳凰颱風接近，外圍環流加上東北季風，共伴效應會先打頭陣。氣象署預估，東部山區雨量上看五百毫米以上。
宜蘭大學生資院助理教授洪勝雄：「這機率滿高的，還是有一億多立方米的壩體在那邊，雖然有溢流出去，那這個溢流口可見，範圍並不是很大，只是被水切出而已，如果再同樣狀況，再有崩塌的話，或者是再有，大量的降雨的話，溢流口可能會不會再堵住。」
林保署也說明，若雨量達到800毫米，可能造成上游新的崩塌，產生新堰塞湖，蓄水量將達到1500萬公噸，是現有堰塞湖的10倍水量，影響範圍包含大馬、大平、東富等村落，千萬得做好預防措施。
宜蘭大學生資院助理教授洪勝雄：「（堰塞湖）地理位置很高，人員機具都不容易到達，那所以我們只能做安全上的應變，尤其是我們周邊的堤防更要注意，如果是有損壞，或是被沖毀的地方，要盡快把它補強。」
光復鄉長也曾說明，若24小時內降雨量達200毫米，或是2天達4000毫米，就會發布紅色警戒，要求居民撤離。從暴風侵襲機率來看，中部以南，包含台中、彰化、嘉義、台南、高雄都超過百分之85的機率。登陸點危險半圈以南，都有機會放颱風假。面對鳳凰颱風侵襲，防颱準備必不可少，繃緊神經戒慎警備。
