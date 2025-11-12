鳳凰挾雨彈炸蘇澳！居民嘆：10年沒見過

▲大雨退去後，街道呈現滿目瘡痍。（圖／翻攝自臉書宜蘭知識+）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風尚未登陸，外圍環流卻已為台灣帶來驚人雨勢，昨（11）日晚間，中央氣象署針對宜蘭地區發布超大豪雨警戒，蘇澳地區3小時累積雨量竟突破300毫米，一夜之間成災，暴雨夾帶土石湧入多處民宅，許多人一早便冒雨清理家園，景象淒慘，居民更形容：「上次看到這種情景，已經是十幾年前了！」

▲鳳凰挾豪雨轟炸蘇澳，路邊滿是傾倒物品。（圖／翻攝自臉書宜蘭知識+）

宜蘭南方澳池碧宮前，甚至出現「門前有小河」的情況，街道被沖刷下來的泥流覆蓋，路旁滿是土石與漂流物，當地居民無奈嘆道：「沒房子住了！」許多人回憶，上次家裡被水淹進來，已是2010年梅姬颱風時期，沒想到這回災情如此嚴重。

廣告 廣告

▲11日晚間，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米。（圖／翻攝自臉書宜蘭知識+）

根據統計，蘇澳鎮昨晚3小時內降雨超過300毫米，累積雨量更是超過600毫米，淹水深度高達一層樓；截至11日晚間23時，已有199人撤離、98人收容、4人依親避難、100人自行避難。氣象署指出，颱風鳳凰中心目前位於鵝鑾鼻西南西方海面，暴風圈雖略為縮小，但仍持續影響南部及東部地區，包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東等地。

▲路邊車輛遭到沖毀，街邊滿是泥濘。（圖／翻攝自臉書宜蘭知識+）

經過一夜暴雨肆虐，蘇澳今（12）日終於放晴，雨勢趨緩、水位退去，但街道景象卻滿目瘡痍，中山路等主要幹道泥濘不堪，家戶家具被沖得七零八落，車輛翻覆、東倒西歪。居民一早便忙著清理家園，盼望天氣持續好轉，生活能儘快恢復正常。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

喊韓國瑜聲援沈伯洋！他挖「邱議瑩潑水」開嗆：當我們免洗筷

賴清德喊話韓國瑜站出來！郭正亮曝「這盤算」：後面有話術

鄭麗文誤植228史實！陳文茜大嘆「劍橋碩士」：對國家多不熟