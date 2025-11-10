鳳凰接近將迅速減弱 賈新興估11/12晚「雲林一帶」登陸
中颱鳳凰持續朝台灣靠近，氣象專家賈新興分析，颱風在接近澎湖海域時，因整體大環境不利其發展，強度於週三（12）日午後有迅速減弱的趨勢，預估颱風中心於同日晚間10點多登陸雲林一帶。
針對各地降雨情形，賈新興表示，今天（10）日和週二（11）日宜蘭、花蓮、台東及屏東山區容易出現局部較大雨勢，台北市、新北市和基隆地區也有局部較大雨勢發生的機率。週二全台有雨，其中苗栗至嘉義地區在午後則有零星短暫雨。到了週三，台中以南地區及宜蘭、花蓮、台東將有陣雨，台中以北地區也有局部短暫雨，花東地區和屏東山區可能出現局部較大雨勢。
賈新興預估，鳳凰颱風警報發布時程，今日傍晚發布海上颱風警報的機率高，週二中午前則可能發布陸上颱風警報。颱風接近澎湖海域時，因整體環境不利其發展，預計週三午後強度將迅速減弱，可能由中度颱風降為輕度颱風，登陸後更會減弱得更快，可能轉變為熱帶性低氣壓。
賈新興提到，週四（13）日中午前彰化以北地區及宜蘭有陣雨，並可能出現局部較大雨勢，午後台中以南地區轉為多雲時晴，花東地區則有零星短暫雨。週五（14）日桃園以北地區及宜蘭有局部短暫雨，午後南投以南山區及花東山區有零星短暫雨。週六（15）日則是新北山區和宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨的天氣型態。
延伸閱讀
鳳凰颱風「共伴雨彈」愈晚愈猛 大台北、宜花雨勢集中
鳳凰颱風共伴發威！北北基宜大雨特報 入夜雨勢再加劇
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 16 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 23 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 11 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 16 小時前
鳳凰颱風暴力吞沒菲律賓！10萬人急撤離 專家示警「2災情」：不是風雨
颱風「鳳凰」持續增強，暴風半徑幾乎籠罩整個菲律賓，氣象單位最新警告指出，鳳凰已達「超級風暴」等級，預計今晚或明晨登陸呂宋島奧羅拉省，菲國當局緊急撤離東部與北部超過10萬名居民，防災進入最高戒備。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
鳳凰颱風估下周三至周四穿越台灣 氣象專家：各地強降雨
鳳凰颱風今（8）日增強為中颱，明（9）日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。氣象專家吳聖宇指出，12日到13日上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況。中天新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰估週三登陸中部 北、東部明起明顯降雨
中颱鳳凰持續朝呂宋島前進，未來將北轉接近台灣，根據氣象署的資料顯示，未來120小時內，台南以及澎湖的暴風圈侵襲率都突破9成，颱風中心有機會在週三（12日）從台灣中部登陸，到時候強度可能已減弱，不過環流伴隨的風雨還要持續觀察。而北部、東部在週一開始，就會受到外圍環流和東北風的共伴效應影響，有明顯降雨。公視新聞網 ・ 21 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰今拚強颱達巔峰！「穿心颱」估這時暴風圈觸陸 對台衝擊示警2關鍵
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專指出，預計今（9）日將達強烈颱風，下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，週四（13日）凌晨左右登陸彰化～台南間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 16 小時前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 1 天前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海
第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前