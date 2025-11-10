鳳凰接近將迅速減弱 賈新興估11/12晚「雲林一帶」登陸

中颱鳳凰持續朝台灣靠近，氣象專家賈新興分析，颱風在接近澎湖海域時，因整體大環境不利其發展，強度於週三（12）日午後有迅速減弱的趨勢，預估颱風中心於同日晚間10點多登陸雲林一帶。

中颱鳳凰持續朝台灣靠近。（圖／翻攝自tropicaltidbits）

針對各地降雨情形，賈新興表示，今天（10）日和週二（11）日宜蘭、花蓮、台東及屏東山區容易出現局部較大雨勢，台北市、新北市和基隆地區也有局部較大雨勢發生的機率。週二全台有雨，其中苗栗至嘉義地區在午後則有零星短暫雨。到了週三，台中以南地區及宜蘭、花蓮、台東將有陣雨，台中以北地區也有局部短暫雨，花東地區和屏東山區可能出現局部較大雨勢。

賈新興預估，鳳凰颱風警報發布時程，今日傍晚發布海上颱風警報的機率高，週二中午前則可能發布陸上颱風警報。颱風接近澎湖海域時，因整體環境不利其發展，預計週三午後強度將迅速減弱，可能由中度颱風降為輕度颱風，登陸後更會減弱得更快，可能轉變為熱帶性低氣壓。

賈新興分析鳳凰颱風重要關鍵時間。（圖／翻攝自Hsin Hsing Chia YouTube）

賈新興提到，週四（13）日中午前彰化以北地區及宜蘭有陣雨，並可能出現局部較大雨勢，午後台中以南地區轉為多雲時晴，花東地區則有零星短暫雨。週五（14）日桃園以北地區及宜蘭有局部短暫雨，午後南投以南山區及花東山區有零星短暫雨。週六（15）日則是新北山區和宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨的天氣型態。

