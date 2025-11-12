鳳凰掰了「登陸台灣20分鐘」 氣象署：已減弱為熱帶性低氣壓

鳳凰已減弱為熱帶低氣壓。中央氣象署提供



鳳凰颱風已經壽終正寢！根據中央氣象署表示，鳳凰颱風今天（11／12）晚上8時已減弱為熱帶性低氣壓，對於台灣的影響程度已經降低，同時也解除陸上颱風警報。

中央氣象署表示，最新資料顯示，第26號颱風（鳳凰颱風）中心已於今天晚間7時40左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於晚間8時，減弱為熱帶性低氣壓，預計未來向東北移動，對台南以南、台東及恆春半島的影響程度已降低。

中央氣象署表示，該熱帶性低氣壓，目前近中心最大風速每秒 15 公尺（約每小時 54 公里），相當於 7 級風；瞬間最大陣風每秒 23 公尺（約每小時 83 公里），相當於 9 級風。

