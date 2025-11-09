鳳凰撲台「暴風圈侵襲率」變了！3縣市飆80%最危

生活中心／李汶臻報導

颱風「鳳凰」原本預計會以「強颱之姿」襲擊菲律賓，之後將北轉影響台灣。如今，「鳳凰」強度有變數，隨著逐步逼近菲律賓陸地，其恐來不及升級成「強颱」。據中央氣象署最新預報，「鳳凰」通過菲律賓後，路徑將大C轉並北上接近台灣，預估週三（12日）以輕颱之姿、從台中以南登陸。全台持續關注的颱風假，目前全台有3縣市暴風圈侵襲機率達8成，另有9縣市暴風圈侵襲機率破7成，但是否停班課仍取決「這一關鍵」。

鳳凰「暴風圈侵襲率變了」週一颱風假？12縣市破7成「這3地80%↑」

颱風「鳳凰」後續北轉後，將撞進台灣。（圖／翻攝自天氣與氣候監測網）





颱風「鳳凰」來勢洶洶，據臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今（9日）稍早的最新消息，鳳凰即將登陸菲律賓。但與原先預估「以強颱之姿登陸」的說法有所不同，粉專分析指出，「鳳凰」目前仍維持在中度颱風上限，基於跑太快、快靠近陸地等因素，即使颱風很努力整合，但「應該來不及成為強烈颱風」，同時也示警「強度還是又大又強」，並指出「穿越菲律賓後重新整合的情況是關鍵」。

各界也持續關心「鳳凰」後續對台灣的影響。據中央氣象署最新說明，預估最快在明天（10）下半天發布海上警報，週二（11日）進一步發布陸上警報，並可能於下週三（12日）在台中以南登陸。





氣象署9日14時公布颱風「鳳凰」暴風可能到達的時間和機率圖示。（圖／中央氣象署提供）





另一方面，中央氣象署今日下午14時更新「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，全台大多數縣市已進入高侵襲機率區，其中飆破80％的有台南市83％、嘉義市、嘉義縣同為81％；此外，台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣等9個縣市的暴風圈侵襲機率則突破7成。

氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／中央氣象署提供）





北部地區包括新北市、台北市、新竹縣、新竹市等皆為64%，基隆市、桃園市則為63%。離島部分，金門縣侵襲機率43%、連江縣27%、綠島65%、蘭嶼54%。整體而言，此次颱風影響範圍廣泛，南台灣與西部地區的風雨影響將最為明顯。至於外界關心週一（10日）是否停班課、放颱風假，則仍由各縣市政府決定。





原文出處：鳳凰「暴風圈侵襲率變了」週一颱風假？12縣市「破7成」最危3地80%↑

