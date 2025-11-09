「鳳凰撲台」網瘋議颱風假！15縣市暴風圈侵襲率飆7成
生活中心／李汶臻報導
剛被颱風海鷗重創後的菲律賓，如今又迎來颱風「鳳凰」狂襲。鳳凰稍早還未登陸菲國時，強風大雨就讓當地釀2人死亡、超過百萬人預防性撤離。而全台也繃緊神經，持續關注颱風「鳳凰」的最新動態，不少人更是在網上瘋猜「颱風假」的可能時間點。據中央氣象署今（9日）晚公布的最新預測，全台「暴風圈侵襲率」再升級、新增5縣市的侵襲率飆破80%，而全台共15縣市的暴風圈侵襲機率破7成以上。
氣象署9日20時公布颱風「鳳凰」暴風可能到達的時間和機率圖示。（圖／中央氣象署提供）
綜合多國模擬結果以及多數氣象專家的預測，「鳳凰」通過菲律賓後，路徑將大C轉並一路北上，預估將撞進台灣、挑戰中央山脈。據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今（9日）晚稍早在Threads的最新發文，鳳凰當前達「中颱上限等級」，範圍很大，是一隻又大又強的鳳凰。同時也曝光鳳凰「最後的榮光」時刻，預估撞上菲律賓陸地，再轉北進到惡劣的環境後，就會一路減弱。
至於對台灣的實際影響程度，氣象粉專預估「目前預測只剩輕颱（等級）」，而接下來關鍵要取決於它摸到台灣前，油箱剩下多少油。不過，粉專也示警在颱風本體摸到台灣之前，「北部、東半部就要率先發瘋啦」。
中央氣象署氣象署預估，最快週一（10日）午後就會發海警，緊接著週二（11日）發陸警。暴風圈約在週三（12日）清晨就會觸陸。此外，颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，週一開始，迎風面北部、宜花，屆時恐會出現致災性大雨。另一方面，中央氣象署9日晚間20時更新的「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，全台大多數縣市的「暴風圈侵襲率」再升級，新增5縣市被列入「破80％」的高侵襲機率區。
氣象署9日20點公布全台各主要城市及離島120小時的颱風暴風侵襲機率。（圖／中央氣象署提供）
畫面顯示，南部及中部地區的風雨影響最為明顯，其中台南市侵襲機率最高、達86％，高雄市也有85％，嘉義縣、嘉義市與屏東縣則同為84％，雲林縣、澎湖縣同樣是82％，南投縣為80％。
此外，全台大多數地區暴風圈侵襲機率超過七成，包括台中市77％、彰化縣78％、苗栗縣73％、花蓮縣77％、台東縣75％，宜蘭縣72％以及恆春地區71％，共7縣市。至於北部地區，新北市、台北市及桃園市的暴風圈侵襲機率均為67％，新竹縣、新竹市為69％。離島地區，金門縣為40％，連江縣最低僅26％，綠島68％，蘭嶼52％。
