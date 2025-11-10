鳳凰撲台「這天」恐疾速減弱 最新可能登陸地點、時間曝光

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

鳳凰颱風登台步履正在減慢，中央氣象署預計今（10）日傍晚至晚間最有可能發布海上颱風警報，明天發布陸警。氣象專家賈新興分析，鳳凰颱風在接近澎湖海域時，環境對颱風發展不利，有可能在週三（12日）午後減弱，並於當天深夜在雲林一帶登陸。

鳳凰颱風有可能在週三（12）午後減弱，並於晚間登陸中南部。（圖／翻攝自天氣與氣候監測網）

賈新興表示，今明（10日、11日）兩天東半部與南部山區有可能出現較大雨勢，雙北與基隆地區也有局部大雨發生的機率。明（11）日全台有雨，中部地區在午後會有零星短暫陣雨。到了周三，台中以南地區以及東部地區將有陣雨，中部以北也會有局部短暫雨，花東地區和屏東山區可能出現局部較大雨勢。

廣告 廣告

賈新興提醒民眾做好防颱準備工作，預估明天中午前發布陸警機率高。不過鳳凰颱風朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利，其強度於周三午後有迅速減弱的趨勢，預估其中心於周三深夜10點至11點時，有機率在雲林一帶登陸。

受到颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署今日凌晨發布大雨特報，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。氣象署也提醒，明天將出現颱風外圍環流與東北季風的「共伴效應」，雨勢將更趨明顯。

至於是否會放颱風假？新北市長侯友宜表示，將密切關切颱風動向，並要求各單位提前準備。將與中央政府攜手合作，進行決策。台北市長蔣萬安也表示，目前還不確定颱風動向，市府將會密切掌握颱風動態，審慎評估台北市可能遭受的風勢、雨勢衝擊。

更多FTNN新聞網報導

鳳凰颱風登台機率相當高！粉專曝「北轉角度成關鍵」：北東恐迎連3天暴雨

鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了

明有望放颱風假？中颱鳳凰暴風侵北市機率77％ 蔣萬安：密切觀察、審慎評估

