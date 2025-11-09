鳳凰撲菲律賓 台灣也躲不掉
鳳凰颱風生成 直撲菲律賓呂宋島
鳳凰颱風進入南海 逐漸北轉朝台靠近
鳳凰颱風路徑北轉 近台風雨區擴大
外圍環流共伴效應 北.東部防豪雨
宜蘭.花蓮.大台北 局部豪雨等級以上
週三中南部轉雨 山區恐豪雨成災
週四颱風東北方海面 中.北部雨勢再起
東北季風增強 北部高溫降至25度
花蓮高溫降至26度 後半週略回升
中南部白天仍30度 週二起略降至28度
