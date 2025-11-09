鳳凰撲菲律賓 大馬尼拉地區嚴陣以待

鳳凰颱風預計最快今晚就會登陸呂宋島東部的奧羅拉省，而它的威力持續增強，來到 中颱上限 ，除了狂風暴雨，甚至可能引發5公尺高的致命風暴潮。上星期，海鷗颱風才在菲律賓中部省分，造成至少204人死亡、109人失蹤，為了避免憾事重演，菲律賓當局已經在山區及沿海低窪地區等危險地帶，緊急協助超過10萬人撤離。

風雨交加，民眾在紅十字會志工協助下爬上車，準備前往避難所。菲律賓首都馬尼拉，許多學校已改為臨時避難中心，居民紛紛帶著家當提前安頓下來。

受災民眾：「他們說這次颱風很強，我們很害怕，如果颱風半夜來，我們會來不及撤離，我的孫子年紀還很小，所以我們決定提早來避難。」

今年最強風暴之一，「鳳凰」已增強為超級颱風，暴風半徑一度覆蓋整個菲律賓，全國多地已經出現強風豪雨，目前已有超過10萬人提前避難。預計鳳凰最快將在周日晚上到周一清晨之間，自呂宋島東部的奧羅拉省登陸，浪高最高可能達5公尺，可能帶來致命風暴潮。全國多地已宣布停課，超過300架次航班取消。救難人員持續挨家挨戶勸導居民撤離，希望在颱風登陸前，把損害降到最低。

受災民眾：「我很焦慮 不知道颱風會有多大影響，所以很害怕 我還帶著小孩，我先生在外面工作，所以我決定先帶小孩撤離。」

菲律賓總統已經宣布全國進入「國家災難狀態」，加速物資與資金動員，因為就在上周，颱風「海鷗」才在中部各省，釀成至少200人死亡、上百人失蹤的嚴重災情。面對「鳳凰」接踵而來，專家警告，將帶來超過2百毫米雨量，山區與沿海地區，必須嚴防大規模洪災及土石流。

