南部中心／鄭博暉 林俊明 台南市報導

亞洲首場極限鐵人賽事在台南登場，卻遇上鳳凰颱風來攪局，原訂12號進行的自行車賽程因此順延一天，選手只能暫時在房間休息。來自加拿大的選手說沒遇過颱風，有點興奮，瓜地馬拉選手則說，天氣是無法預測的事，就好好休息，等13日再繼續上場比賽了。

鳳凰攪局！台南極限鐵人賽延賽 主辦單位：史上首見

鳳凰攪局! 台南極限鐵人賽延賽 主辦單位:史上首見（圖／民視新聞）

專業選手的自行車一輛輛整齊排列在鹿耳門聖母廟香客大樓大廳內，外國選手們拿著工具做維護，表情有點無奈，就因為鳳凰颱風攪局，原定12號的自行車賽程，延賽一天。加拿大選手Shandahill表示，我去過的地方都沒有颱風，所以這次對我來說很興奮。瓜地馬拉選手Michelleecheverria說天氣是我們無法控制的，雖然因為颱風活動要停止有點可惜，但沒關係我覺得工作人員，這麼保護我們很貼心。

廣告 廣告

鳳凰攪局！台南極限鐵人賽延賽 主辦單位：史上首見

鳳凰攪局! 台南極限鐵人賽延賽 主辦單位:史上首見（圖／主辦單位提供）

2025台灣極限超級鐵人賽，賽歷時14天，吸引來自十多個國家的選手參與，９號在台南登場，這不但是台灣第一次，也是亞洲第一場的226×10，極限鐵人活動，才進行完游泳項目就遇到颱風，主辦單位苦笑說，延賽真的是史上首見。台灣極限鐵人教練蔡明宜表示這也是全世界第一次遇到颱風，才可以休息時間延後，他們可以多休一天對所有選手，都是很好的休息。主辦單位希望藉這次國際賽事推廣台灣文化，特別安排選手從鹿耳門聖母廟出發，就是要讓外國選手認識台灣的媽祖信仰，把這份本土文化介紹給全世界，同時也讓台灣人更了解極限鐵人運動的精神與價值，卻遇上颱風延賽也算是給外國選手們難忘的體驗。

原文出處：鳳凰攪局！台南極限鐵人賽延賽 主辦單位：史上首見

更多民視新聞報導

恐怖巧合「爆菊颱」鳳凰！氣象署親曝5類型術語

颱風來襲！台鐵曝各級列車營運狀況 異動一次看

南台五縣市停班課! 民眾開心撿到颱風假逛街看電影

