鳳凰效仿丹娜絲！走「百年罕見路徑」僅3.31% 氣象署分析原因

氣象署9日14日公布鳳凰颱風最新位置。中央氣象署提供



秋颱鳳凰將挾風雨來台，其路徑引起關注，據氣象署預測，其有可能週三（11/12）從台灣中部登陸。前中央氣象局科技中心顧問王時鼎則說明，鳳凰有可能從東部、東北部離開，路徑堪稱百年難得一見，據統計，百年來相似的颱風路徑僅3.31%、6.62%。

氣象署觀測，鳳凰今日下午2時最新位置在鵝鑾鼻東南方1420公里的海面上，往西北西前進，且威力持續增強，結構紮實。預計明天會通過呂宋島、進入南海再北轉朝台灣前進，不排除從中南部登陸。

廣告 廣告

鳳凰颱風動態。氣象署提供

對於鳳凰颱風的路徑，王時鼎提到，氣象署將1911年至2024年間影響台灣的颱風分為10大類，較常見的是第5類「通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%」，接下來是第2類「通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%」，第3類「通過台灣中部向西或西北進行」、第6類「沿台灣東岸或東部海面北上者」併排第三名，佔12.72%。

至於此次的鳳凰颱風，預估路徑介於第8類與第9類，將通過台灣南部或南部海面，再往東部或東北行徑，百年歷史比例僅有3.31%與6.62%，相當少見，王時鼎說明，確切的路徑得視鳳凰颱風的強弱程度變化。

氣象署回應，鳳凰路徑確實少見，其原因是秋冬季節太平洋高壓較弱，若北邊有低壓通過，那麼颱風在南海時就會被拉上去，因此像是第8類、第9類路徑，為中南部帶來強風豪雨，影響較大，而上次類似路徑的颱風就是今年7月重創中南部的丹娜絲。

更多太報報導

颱風鳳凰最快11/10發海警 北宜花防豪雨以上降雨

日本熊害頻傳 網友好奇「台灣熊比較溫馴？」無熊害真實原因曝光

「勇敢鳳凰決定硬幹」撞護國神山 林得恩：可能像山陀兒死在台灣