鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

2025「國際金質旅遊獎」完整名單已於12/11頒獎典禮公布，得獎常勝軍—鳳凰旅遊，再度以亮眼成績脫穎而出，一口氣摘下8項國際金旅獎及1項品保優旅選，實力與口碑俱佳！

中華民國旅行業品質保障協會主辦的「國際金旅獎」與「品保優旅選」評選活動，被譽為「旅業奧斯卡」。評審團由產、官、學專業代表組成，從眾多參賽行程中層層把關，能夠獲獎的行程，不僅品質卓越，也代表旅行社的專業能力獲得全方位肯定。鳳凰旅遊自2012年首屆參賽後，至今累計拿下44座國際金旅獎與10座品保優旅選，是品保協會認證的優質旅行社，也是台灣首家上市旅行社。

▲北歐入住玻璃屋等極光出現，溫暖又舒適。（圖/鳳凰旅遊）

今年鳳凰「國際金旅獎」得獎行程中，歐洲的「幸福極光～北歐破冰船帝王蟹10天」，穿越瑞典、芬蘭與挪威，追極光、搭破冰船、吃帝王蟹、入住極光玻璃屋，是極地旅行的經典。「寰宇精品河輪–隆河浪漫花語12天」則以精品級河輪串起南法小鎮、藝術人文與田園風光，宛如行走在風情畫中。

▲發出黃藍光芒的熱泉池，位於美國首座國家公園～黃石公園內。（圖/鳳凰旅遊）

美國線的「美國六大天王．二大秘境．國家公園15天」，大峽谷、布萊斯、羚羊谷、馬蹄灣、黃石公園等自然奇景一次看遍。南半球的紐西蘭以「冬季戀歌～南島雪鄉．三大名湯深度11天」展現絕美雪景與溫泉魅力。

▲日本北陸地區合掌屋，散發出宛若童話世界的夢幻氣息。（圖/鳳凰旅遊）

日本的「雪映光影．北陸秘境6日」，以名花彩燈、庄川遊船與穗高纜車打造療癒冬旅。中國的「金鳳凰 九寨溝深度慢旅8天」以輕鬆節奏走入藏族文化與高原湖景；「醉美西藏．藍湖冰川．青藏鐵路紀行13天」以壯麗冰川與高原鐵道之美贏得青睞；「絕色北疆．獨庫公路秘境14天」則將探索塞外風光，視野無限開闊。

▲北疆最美的景致在喀納斯，鳳凰特別企劃二進喀納斯、含包車。（圖/鳳凰旅遊）

「優旅選」部分，鳳凰則以「冰島極光．藍冰洞健行．雪上摩托車10天」贏得殊榮，藍冰洞探險、極光追逐、雪地活動體驗兼具冒險感與獨特性，是探險者心中的夢想行程。 查看原文