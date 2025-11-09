鳳凰明後天發海陸警！「穿心颱」登陸點北修 全台搖滾風雨時程曝

生活中心／施郁韻報導

第26號颱風「鳳凰」颱風預計今（9）日將達強烈颱風，最快明日發布海警、週二發陸警。中央氣象署指出，登陸地點落在台中以北，週三前後全台將有明顯風雨，尤其基隆、雙北、宜蘭、花蓮等地區防豪雨。

氣象署表示，「鳳凰」清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1070公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一、下週二將受到颱風外圍環流影響，大臺北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大臺北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率。

氣象署說，週三前後颱風將最接近臺灣，中南部地區風雨於週三時增大，由於此颱風北轉接近臺灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

氣象署提到，鳳凰颱風今日有望達到巔峰，預估明日發布海上颱風警報，週二發布陸上颱風警報，週三（12日）登陸「台中以北」機率最高，但仍存在變動空間。

氣象署提醒，週三、週四為颱風最接近台灣的時段，北部、東北部及中南部沿海風雨明顯增強。鳳凰颱風北轉後，路徑與強度仍有變數，仍視模式變化而定。



