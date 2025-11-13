鳳凰昨晚恆春登陸 58年來首個11月登台颱風

大雨伴隨陣陣強風，鳳凰颱風12日晚間7時40分在屏東恆春鎮登陸，成為1967年後頭一個在11月登陸台灣的颱風；不過20分鐘後，晚間8時就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也在晚間8時半解除海陸警。

氣象署預報中心科長林秉煜說明，「在稍早（12日晚間）8點的時候，判定它已經減弱為熱帶性低氣壓，因此我們在12日晚間8點半的時候，同步解除鳳凰颱風的海上及陸上颱風警報。不過還是要提醒大家，我們緊接著發布了熱帶性低氣壓特報，要提醒在附近的航行作業船隻還是要特別嚴加戒備，這樣的強風的情形還有附近的浪，相對還是都是比較高的。」

廣告 廣告

鳳凰颱風登陸的恆春半島沿海，從12日下午就大浪不斷，南灣同樣浪潮洶湧，還出現一頭梅花鹿躲在沙灘不肯離開。

公視記者陳奐宇指出，「梅花鹿疑似被野狗追逐咬傷之後，躲到了南灣的沙灘上，受到嚴重地驚嚇。但由於現場這邊目前風浪非常大，而且海況很差，所以是無法救援的。」

墾管處保育研究科技佐闕脩育表示，「因為現在如果我們太靠近牠，牠可能受到驚嚇又會往海裡面走，然後對我們的救援員工也會有一些生命的危險，所以我們現在就只能等牠上來。」

入夜到13日起，颱風消散遠離的過程，東北季風又再增強，北部感受濕涼；基隆北海岸、屏東以及花東、還有大台北山區可能有局部豪雨，北部、高屏、東半部地區、澎湖要注意局部大雨。

天氣風險公司資深分析師吳聖宇指出，「尤其是到了13日白天，在北部的山區這邊可能會有比較大的累積雨量的情形。」

回顧鳳凰颱風在10日發布警報後，累積降雨主要集中在宜蘭境內，冬山鄉兩測站累積雨量都有近千毫米；蘇澳、羅東雨勢也十分驚人，東澳嶺累積雨量更突破1000毫米，根據氣象署觀測資料，蘇澳站11日單日雨量和最大時雨量，都僅次於2010年梅姬颱風的紀錄，當時也是東北季風和颱風共伴所導致的強降雨。

更多公視新聞網報導

鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

