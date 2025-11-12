鳳凰暴雨狂炸！10縣市豪大雨特報 宜蘭、北海岸雨最猛

鳳凰颱風及其外圍環流持續影響台灣，宜蘭縣及北海岸地區已出現超大豪雨。氣象署提醒，今日北海岸、基隆市、宜蘭縣、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨的可能，民眾應嚴加防範。

10縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象署）

根據最新氣象資訊，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖等地區今日也有局部大雨發生的機率。氣象署特別提醒，颱風期間易有短延時強降雨現象，山區居民需嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發等災害，低窪地區則需慎防積淹水情況發生。

此外，宜蘭縣及北海岸已經出現超大豪雨，雨勢相當驚人。相關單位已加強防災整備工作，提醒民眾務必留意最新氣象資訊，避免前往山區及溪流等危險地帶，確保人身安全。

