鳳凰暴風圈本島侵襲率破7成！2縣市高達91％ 最快明海警

台灣本島遭鳳凰颱風暴風圈侵襲機率均破7成。（圖／氣象署）





中央氣象署預計鳳凰颱風在今（9日）增強為強烈颱風，且不排除未來登陸並穿越台灣。依據氣象署未來120小時暴風圈侵襲機率資料，台灣本島遭侵襲機率都突破7成，台南及澎湖甚至高達91％。

依據氣象署9日上午8時觀測分析的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」，本島各城市侵襲機率均突破7成，最高為台南91％，其次為嘉義縣89％、高雄89％、雲林88％、嘉義市88％、彰化及南投87％、屏東87％、台中86％、苗栗82％、新竹縣市79％、花蓮78％、桃園77％、宜蘭77％、台東77％、台北76％、新北76％、恆春75％、基隆74％。

各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）

外島則為澎湖91％最高，其餘為金門70％、綠島70％、蘭嶼55％、連江51％。預報員曾昭誠表示，颱風可能從中南部登陸並穿越台灣，最快明天上午發布海警、下周二陸警，各地明天到周三（12日）慎防豪雨或大雨，預料鳳凰通過台灣後，強度將減弱為輕颱以下。

曾昭誠提醒，明後天基隆北海岸、大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南亦有局部短暫雨。周三豪大雨轉移至中南部及花東；預料鳳凰周四移動到東北方海面後，將減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，各地降雨趨緩。周五及周末僅北部、東北部及東部有局部短暫雨。

