鳳凰暴風圈清晨觸陸 恆春半島出現5米高浪

海巡人員在港口溪出海口沙洲上來回巡視，儘管鳳凰颱風還沒登陸，但受外圍環流影響，屏東恆春半島12日上午陣風約7到10級，歷經多次颱風摧殘的滿州港口吊橋，風一吹來搖搖欲墜。

公視記者陳奐宇報導，「清晨退潮之後，滿州港口溪這邊目前水位並不高，但是來到出海口附近 是可以感覺到風勢正在逐漸地變強當中。」

除了有瞬間強風，沿海浪高也不容小覷，11日晚間恆春一度出現6米巨浪警示，上午墾丁船帆石一帶浪高也有2到3米，海巡在周邊巡邏，確保遊客安全。

廣告 廣告

第6岸巡隊香蕉灣安檢所士官長林盛祈說明，「今天我們派遣29車103人加強宣導，包含驅離開罰違規民眾。」

隨著颱風清晨觸陸，恆春沿海長浪不斷，最高達4到5米，但由於上午直到10時之後才出現間歇性雨勢，部分民眾趁著好天氣趕緊上街採買，以防中午過後風雨增強。

採買民眾陳小姐說：「青菜2天就爛了，買比較好放的，放2天、3天。」

雞肉攤商黃老闆表示，「人潮應該有變多，因為現在颱風期間都比較需要補一些物資。」

除了恆春半島嚴加防颱，東港的近海作業船隻也都進港避風，有漁民一早來到漁港加固船身，東琉線交通船因應颱風全天停航。來到海的另一邊，小琉球花瓶岩等周邊海域，風浪正逐漸增強中，也提醒民眾別靠近海邊，以免危險。

更多公視新聞網報導

鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警

鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大

鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲

