輕颱鳳凰步步逼近，暴風圈已經南部陸地，不過，受到地形影響，鳳凰颱風減弱又變小，不排除減弱為熱帶性低氣壓，氣象署預估，鳳凰颱風的路線再南修，今天晚間可能從恆春半島登陸，氣象署也持續發布豪雨特報，東北部、東半部嚴防豪大雨。

大雨下不停，連宜蘭這家釣蝦場，都淹水了，仔細看，水淹到腳踝這麼高，幾乎分不清，哪裡是路、哪裡是釣蝦池。輕颱鳳凰的暴風圈，已經接觸南部陸地，高雄、屏東、恆春，暴風圈侵襲機率，都是百分之百，不過，受到地形影響，鳳凰減弱、又變小，不排除減弱為熱低壓，路線也再往南修。

鳳凰暴風圈觸陸轉弱 估今晚登陸恆春半島

宜蘭三天來累積雨量破千（圖／民視新聞）

氣象署資深預報員朱美霖：「大約到了今天晚間左右，就會比較登陸到，恆春半島的南段這一帶，並且往東北方向移動，不過在這段過程當中，颱風的強度還是有，持續減弱的趨勢，我們也不排除，它會比較提早一些些，減弱成熱帶性低氣壓，這樣子七級風的暴風範圍，也就會消失，那也就是說對於整體的陸地，以及海上的威脅都是比較減小了。」雖然颱風不斷減弱，但共伴效應發威，三天來，宜蘭累積雨量破千，宜蘭冬山967毫米，新北瑞芳也逼近800毫米，不過，接下來迎風面降雨，稍微趨緩，雨區將轉到花蓮、台東。

氣象署資深預報員朱美霖（圖／民視新聞）





氣象署資深預報員朱美霖：「所以目前在基隆北海岸，還有大台北山區，跟宜蘭地區是屬於豪雨，而在花蓮台東以及屏東的山區，也是屬於豪雨等級的降雨，至於在桃園以北，跟花東的平地，還有高雄、屏東地區，以及澎湖目前是大雨等級的降雨。」除了雨，海面上可能出現3-5米巨浪，還有9-11級強陣風，提醒民眾小心防範。

