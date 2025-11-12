鳳凰暴風圈觸陸 台南龍崎、仁德全力警戒

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「鳳凰」持續逼近，暴風圈已進入陸地，位於山區的台南龍崎，以及地勢較為低窪的仁德，全力警戒，今晨再度巡查、確認相關的防颱工作，希望能避免災情發生。

台南龍崎182線靠近州界處，邊坡嚴重崩塌，目前正修復中，公所巡查工區是否做好防護，以因應颱風的來襲。

龍崎區長陳新澈表示，鳳凰觸陸後雖有減弱，仍不能掉以輕心，檢視需要覆蓋帆布的地方是否落實，避免大雨沖刷，二度受災，也針對車道管制再次巡查，確保交通暢行。

廣告 廣告

至於有二仁溪、三爺溪、港尾溝溪等重要河川流經的仁德，公所也再次巡視各抽水機組佈點的防颱準備，確認一切就續，全力因應鳳凰來襲。

仁德區長許博森說，現階段台南雖無明顯的風雨，但鳳凰遠離之前，仍要積極戒備，並配合市府，落實災防工作，確保民眾生命財產的安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

最新各國預測路徑曝！「鳳凰」路徑東調 登陸地點持續南修

鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準

明天上半天9縣市風雨達停班課標準 桃園新增入列

