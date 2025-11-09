鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。
鳳凰颱風移動快速，目前正以每小時28公里速度向西北西進行，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前鳳凰已達中颱上限，即將在今天下午成為今年第5個強烈颱風。
鳳凰最快今下午轉強颱 巔峰登菲國
「鳳凰直接影響甚至登陸台灣的機率相當高」粉專進一步指出，鳳凰預估今晚會以巔峰狀態登陸菲律賓呂宋島，隔日進入南海後，沿著副熱帶高壓斷裂產生的弱點北上，若路徑上沒特別變化，預估下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，同日深夜至13日凌晨間登陸彰化至台南間。
鳳凰襲台機率高 粉專揭2關鍵影響登台位置
粉專指出，確切登陸位置仍存在變數，關鍵在於「颱風北轉的角度」：
若北轉角度較小，路徑可能穿越台灣海峽。
若北轉角度較大，從苗栗到屏東都可能落入颱風中心的影響範圍。
不過颱風屆時襲台時預料強度會從中颱逐步減弱為輕颱，登陸台灣後會撞上「護國神山」中央山脈，強度迅速減弱，實際影響取決於其在下週一脫離菲律賓後的重新整合速度，以及接近台灣期間的減弱幅度，因此下週一至週三，鳳凰颱風的每一步都是關鍵，也將直接左右各地風雨強度。
