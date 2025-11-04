鳳凰最快今晚生成！「拋物線北上」3可能路徑曝 專家揭對台影響關鍵

生活中心／林昀萱報導

中央氣象署最新觀測，中颱海鷗今（4）日凌晨2時中心位於馬尼拉東南方580公里處，以每小時23公里速度，向西轉西北西進行，未來將以最強之姿登陸越南。另外，今年第26號颱風「鳳凰」預估最快今日晚間生成，動態受到關注。

氣象粉絲專頁「觀氣象看天氣」提醒，下週要留意熱愛系統路徑！這幾日眾人關注的90Ｗ，由於週一晚間衛星風場掃描有掃到30節左右風速，因此日本氣象廳將其升格為熱帶低壓，並發布「W（Ｗarning）」，顯示其有逐步發展成颱風「鳳凰」的可能。

準颱風鳳凰3可能路徑曝光，北轉角度是對台影響關鍵。（圖／翻攝自觀氣象看天氣臉書）

「觀氣象看天氣」預估在10日附近，太平洋高壓勢力會有所減弱，屆時就要密切關注，副高減弱的速度及程度，而準鳳凰颱風大致上會沿著副高邊緣，走一條類似拋物線的路徑前進，至於對台灣影響的程度，就要看其北轉的角度而定。之後將有3可能路徑，目前不論是傳統模式（EC），還是近年表現較優秀的AI模式（FNV3、EC-AIFS）都還尚未穩定掌握。

至於準颱風鳳凰的強度，目前模式預估其環流可能不會太小、強度至少達中颱以上，因此其接近台灣附近海面時，也要留意是否與動北季風產生互動，可以持續觀察。

