鳳凰最快今晚生成！颱風模擬路徑、侵台機率曝光 雨下最猛地區出爐

生活中心／陳慈鈴報導

中央氣象署觀測資料顯示，位於鵝鑾鼻東南東方「熱帶性低氣壓TD29」，今（4）日2時以每小時18公里速度，向西北西進行。颱風動向持續受到關注，氣象專家賈新興就提醒，TD29有機會於今晚、明天增強為今年第26號鳳凰颱風（FUNG-WONG）。

賈新興分析未來天氣，5日受東北季風影響，北海岸、基隆至宜花及新北山區有零星短暫雨。6日至7日，北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後花東山區及南投以南山區有零星短暫雨。8日至9日，午後山區及台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

廣告 廣告

颱風侵襲機率。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，9日午後起至13日受東北季風影響，下週一、二（10至11日），桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後花蓮轉有局部短暫雨；下週三（12日），新竹以北及宜花東有陣雨，屏東亦有局部短暫雨；下週四（13日），苗栗以北有陣雨，午後花東及高屏亦有局部短暫雨。

賈新興表示，TD29於今晚、明天（5日）有增強為今年第26號鳳凰颱風的機率，需特別關注其後續移動趨勢。短期氣候預測顯示，11月11日起至12月10日，桃園以北及宜蘭降雨有多的趨勢，宜蘭並有持續降雨發生的機率。超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

更多三立新聞網報導

普發現金1萬「直接歸0」！一票人含淚點頭：還沒拿到就沒了

1人中鏢全家遭殃！醫曝H3N2「流感傳染力強」：嚴重恐多重器官衰竭

粿粿認了！哭曝「iPad私人內容」被范姜彥豐抓包 律師一句話曝離婚關鍵

日本旅客「買爆台灣味」吸7.5萬讚！本人再發聲：願台日永遠是朋友

