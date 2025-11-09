鳳凰最快今晚登菲! 預計週一發海警 週三暴風圈處陸

生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導

鳳凰颱風最快今天（9）升級強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。

中央氣象署預報員張承傳：「鳳凰颱風的話，今（9）天上午八點的位置，是在鵝鑾鼻南南東方大概940公里的海面上，今晚到明天會逐漸通過呂宋島，在明天進入到南海之後，後天跟大後天逐漸的北轉，朝臺灣海峽這邊接近。」

鳳凰颱風有機會升級強颱，登陸菲律賓後，再直撲台灣。好消息是，颱風在北轉的過程中，冷空氣、海溫及垂直風切，會讓它迅速減弱。





鳳凰最快今晚登菲律賓！預計週一發海警 週三暴風圈處陸

鳳凰颱風時程（圖／民視新聞）





中央氣象署預報員張承傳：「週三的話，在接近臺灣海峽這一帶的時候，強度上接近臺灣的時候，有機會是會變成一個輕度颱風，等級的強度，逐漸的接近台灣。」

氣象署預估周一傍晚發海警、週二上半天，發陸警。颱風暴風圈，在週三清晨，就會觸陸，按照目前的潛勢路徑圖，鳳凰可能在週三深夜到周四清晨間，從雲嘉一帶登陸。整個風雨時程，周一開始，東北季風跟颱風外圍環流，要是引發共伴，北部、宜花，將出現致災性豪雨，尤其迎風面，雨量預測，一整片紫爆，甚至發白。週三颱風撞進來，改吹南風。降雨熱區移轉到中南部及花東，有大雨，或局部豪雨。週四颱風迅速遠離，或在本島上空，煙消雲散，周五天氣就回歸，典型東北季風影響型態。





鳳凰最快今晚登菲律賓！預計週一發海警 週三暴風圈處陸

周一開始，東北季風跟颱風外圍環流，要是引發共伴，北部、宜花，將出現致災性豪雨（圖／民視新聞）





台電副總經理蔡志孟：「每次的颱風其實，我們的搶救人力其實都超過4000了，那準備的機組也超過了這個2800具，那相關的機具也有1700多具。」

台電嚴陣以待，即使預估鳳凰登陸台灣，強度會再減弱，不過大到250公里的七級暴風半徑，類似今年七月，重創中南部的丹娜斯颱風路徑，都讓民眾不能掉以輕心。

