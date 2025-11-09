鳳凰最快今轉強颱 估10日發海警、11日陸警

海鷗颱風重創菲律賓，造成至少188人喪生、135人失蹤，然而災後當地難以喘息，鳳凰颱風又來勢洶洶。氣象署表示，鳳凰颱風在9日晚間或10日凌晨登陸菲律賓呂宋島，強度將增至強颱等級。

氣象預報員賴欣國指出，「它未來就是會往西北西方向一帶，最快今天就會有機會增強為強烈颱風，當它登陸呂宋島之後，它的強度就會減弱成中度颱風。開始北上之後，環境條件就是會對它越來越不利。」

不只菲律賓，台灣也嚴陣以待，不過氣象署預估，鳳凰在靠近台灣的過程當中，強度會逐漸減弱，目前中部以北範圍都有可能是鳳凰登陸的地點，出海地點則要視颱風路徑而定，最快10日發布海警、11日陸警。

賴欣國預估，「北部跟東半部可能從明天開始，會受到外圍環流跟東北季風的影響。然後中南部這邊的話，可能就是禮拜三、禮拜四左右才會有下雨的情況。最快明天會發海警，後天的話就有機會發陸警。」

一顆顆蓮霧已經套袋，全都是果農的心血結晶，屏東南州的蓮霧農相當憂心，因為蓮霧正值生長期、現階段沒辦法做什麼防颱措施，要是颱風進來，影響會很大。

屏東南州蓮霧農表示，「要是進來的話會損失很嚴重，大家都緊張等著。」

鏡頭轉到嘉義東石鄉塭港，漁民忙著拖蚵棚以及固定蚵棚；另外，布袋的蚵農也持續將蚵棚往港內移動，希望盡量避免颱風造成損失及損害。

嘉義縣布袋鎮蚵農說：「這次颱風也走這個路線，應該會滿嚴重的，會變怎樣還不知道。拖不完啦，有多少拖多少。」

10日、11日因為颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威，雨勢最大，其中大台北山區、花蓮山區和宜蘭有機會出現豪雨等級以上的降雨。

氣象專家吳聖宇提醒，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷，民眾防颱不能掉以輕心。

