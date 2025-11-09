鳳凰最快今轉強颱 估10日發海警、11日陸警
海鷗颱風重創菲律賓，造成至少188人喪生、135人失蹤，然而災後當地難以喘息，鳳凰颱風又來勢洶洶。氣象署表示，鳳凰颱風在9日晚間或10日凌晨登陸菲律賓呂宋島，強度將增至強颱等級。
氣象預報員賴欣國指出，「它未來就是會往西北西方向一帶，最快今天就會有機會增強為強烈颱風，當它登陸呂宋島之後，它的強度就會減弱成中度颱風。開始北上之後，環境條件就是會對它越來越不利。」
不只菲律賓，台灣也嚴陣以待，不過氣象署預估，鳳凰在靠近台灣的過程當中，強度會逐漸減弱，目前中部以北範圍都有可能是鳳凰登陸的地點，出海地點則要視颱風路徑而定，最快10日發布海警、11日陸警。
賴欣國預估，「北部跟東半部可能從明天開始，會受到外圍環流跟東北季風的影響。然後中南部這邊的話，可能就是禮拜三、禮拜四左右才會有下雨的情況。最快明天會發海警，後天的話就有機會發陸警。」
一顆顆蓮霧已經套袋，全都是果農的心血結晶，屏東南州的蓮霧農相當憂心，因為蓮霧正值生長期、現階段沒辦法做什麼防颱措施，要是颱風進來，影響會很大。
屏東南州蓮霧農表示，「要是進來的話會損失很嚴重，大家都緊張等著。」
鏡頭轉到嘉義東石鄉塭港，漁民忙著拖蚵棚以及固定蚵棚；另外，布袋的蚵農也持續將蚵棚往港內移動，希望盡量避免颱風造成損失及損害。
嘉義縣布袋鎮蚵農說：「這次颱風也走這個路線，應該會滿嚴重的，會變怎樣還不知道。拖不完啦，有多少拖多少。」
10日、11日因為颱風外圍環流和東北季風共伴效應發威，雨勢最大，其中大台北山區、花蓮山區和宜蘭有機會出現豪雨等級以上的降雨。
氣象專家吳聖宇提醒，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但是因為它的環流大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷，民眾防颱不能掉以輕心。
更多公視新聞網報導
鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警
鳳凰颱風估今升級中颱 路徑不確定性仍大
鳳凰颱風下週恐北轉 專家提醒路徑似丹娜絲
其他人也在看
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 20 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 18 小時前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
鳳凰今拚強颱達巔峰！「穿心颱」估這時暴風圈觸陸 對台衝擊示警2關鍵
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專指出，預計今（9）日將達強烈颱風，下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，週四（13日）凌晨左右登陸彰化～台南間。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 12 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 16 小時前
鳳凰颱風幾乎確定侵襲台灣！氣象粉專：恐以中颱姿態登陸
中央氣象署最新預測顯示，鳳凰颱風將於11月12日晚上8點左右從台灣西南部地區登陸。根據臉書氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」的分析，颱風登陸台灣的機率極高，但其強度仍取決於海面環境是否能加速颱風減弱。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海
第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰急轉逼台！週日開始變天 粉專警告「這2區」躲不掉大雨
中颱鳳凰來勢洶洶，預計從下週三（12日）開始影響台灣，氣象粉專就列出4大重點提醒，警告這次颱風帶來的雨勢不容小覷，民眾要注意防颱。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」 東部、南部有強降雨
鳳凰颱風最快今（7）日在靠近菲律賓過程中將升級為中颱，未來可能增強為強颱通過菲律賓進入南海，後續北轉路徑存在多種可能性，包括通過台灣、往東北海域移動或北轉後往南偏折。中央氣象署表示，最快下週一將發布海上警報，不排除發布陸上警報，下週一至三東部及南部地區需特別留意強降雨。中天新聞網 ・ 1 天前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鳳凰颱風估「這天」登陸西南部 專家：全台慎防強風豪雨
吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」撰文道，「鳳凰」颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今天凌晨已經增強為中度颱風，明天有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上；而明晚「鳳凰」颱風外圍的水氣逐漸抵達，迎風...CTWANT ・ 21 小時前
一圖看鳳凰颱風最新侵襲機率！賈新興曝降雨熱區
鳳凰颱風來勢洶洶，各界持續關注未來颱風路徑。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（7）日表示，務必特別關注颱風後續移動趨勢，以及10日至11日南側太平洋高壓的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／海鷗颱風掃過越南中部！多省市通報災情
[NOWnews今日新聞]今年第25號颱風海鷗（Kalmaegi），在菲律賓造成逾百人死亡之後，週四晚間已在越南再次登陸，由於該國中部近期正飽受暴雨和洪水所苦，接二連三的颱風侵襲，無疑是雪上加霜。綜合...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前