鳳凰最快明晚變成「超級颱風」！菲氣象局曝強度達巔峰時間

國際中心／朱祖儀報導

菲律賓氣象局預估鳳凰颱風最快明晚就會變成「超級颱風」。（圖／PAGASA）

今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，其將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日預估，鳳凰颱風最快在明日晚間晚間就會發展成「超級颱風」（super typhoon），並在10日達到強度的巔峰狀態。

PAGASA資料指出，鳳凰颱風在今日凌晨4時位於民答那峨島（Mindanao）東北方1500公里外海，持續朝著西北方向前進，且其強度在移動過程中持續增強，很有可能在8日晚間或9日上午發展成「超級颱風」。

菲律賓「超級颱風」的定義為，最大風速超過時速185公里或100節的熱帶氣旋，也就是說鳳凰颱風逼近菲律賓時，最強風速可能超過185公里。

PAGASA表示，鳳凰颱風10日可能登陸呂宋島北部或中部陸地，且將接近或達到巔峰之姿，目前已對呂宋島及東米沙鄢發布強降雨警報，並提醒10日至11日可能出現致災性豪雨，包括洪災或土石流等，可能影響當地居民性命。

