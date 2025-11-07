鳳凰最快明晚變成「超級颱風」！菲氣象局曝強度達巔峰時間
國際中心／朱祖儀報導
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，其將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日預估，鳳凰颱風最快在明日晚間晚間就會發展成「超級颱風」（super typhoon），並在10日達到強度的巔峰狀態。
PAGASA資料指出，鳳凰颱風在今日凌晨4時位於民答那峨島（Mindanao）東北方1500公里外海，持續朝著西北方向前進，且其強度在移動過程中持續增強，很有可能在8日晚間或9日上午發展成「超級颱風」。
菲律賓「超級颱風」的定義為，最大風速超過時速185公里或100節的熱帶氣旋，也就是說鳳凰颱風逼近菲律賓時，最強風速可能超過185公里。
PAGASA表示，鳳凰颱風10日可能登陸呂宋島北部或中部陸地，且將接近或達到巔峰之姿，目前已對呂宋島及東米沙鄢發布強降雨警報，並提醒10日至11日可能出現致災性豪雨，包括洪災或土石流等，可能影響當地居民性命。
更多三立新聞網報導
「5大地雷行李」別託運！地勤曝超慘下場：航空公司也不會賠
冷氣收工不只拔插頭！台電教「按1鍵」 明年開機省大筆電費
不是台積電工程師！「1工作」狂賺18萬 在公司還能睡覺、按摩
一家4口電費「近5000元」她看傻！內行揪吃電怪獸：一直耗電
其他人也在看
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 23 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 6 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 21 小時前
鳳凰颱風「大角度北轉」！鄭明典曝原因：恐現高低層分離現象
鄭明典表示，當颱風遭遇冷高壓，除可能引發「共伴效應」外，其強度與行徑也會隨著高壓狀態產生變化。他引用氣象專家王時鼎的統計分析指出，當冷高壓活躍時，西風帶南移，颱風生成位置會壓縮在北緯20度以南。若颱風靠近台灣時正逢高壓南下或出海，將根據雙方強弱組合而產生不...CTWANT ・ 4 小時前
鳳凰颱風恐增強北轉！賈新興示警：週末天氣變化至關重要
鳳凰颱風動向引發關注，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今(7)日提醒，民眾應特別留意颱風後續移動趨勢，以及10至11日南側太平洋高壓的變化。他指出，週末天氣變化將決定下週台灣整體天氣走向，現階段颱風路徑仍有變數。中天新聞網 ・ 2 小時前
11月還有颱風很奇怪嗎？20年來只有3個11月颱逼近台灣！1967年吉達颱風11月登陸重創花蓮⋯
氣象署表示，颱風鳳凰今天凌晨生成，預估下周一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報；11、12日受到鳳凰或其外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區留意局部豪雨或大雨。如果鳳凰颱風直撲台灣而來，那就有可能成為57年來首個在11月登陸的颱風。天氣多一典 ・ 22 小時前
颱風鳳凰最新路徑曝 估下周二、下周三影響台灣最顯著
氣象署表示，第26號輕度颱風「鳳凰」最快明天增強為中颱、周日達強颱，北轉之後強度減弱，可能以中颱下限或輕颱強度影響台灣，不排除會在下周一發布海上颱風警報，下周二、下周三影響最顯著。今（7日）迎來24節氣中的「立冬」，象徵冬天來臨，各地大多為晴到多雲的天氣，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周日（8日到9日）白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，迎風面降雨範圍縮小。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 6 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
颱風鳳凰將生成 估11、12日北轉影響台灣 北東南部防豪雨
中央氣象署表示，明天起東北季風減弱，各地天氣多雲到晴，但東北部、東部及大台北地區仍有局部短暫雨；北部高溫逐漸回升，南部則維持30、31度左右。位於關島一帶的熱帶性低氣壓，預計將在今晚至明晨增強為颱風鳳凰，往西、朝菲律賓方向移動，過程中還會增強長胖，可能以中颱之姿登陸菲律賓，11日、12日將北轉，是影響台灣最明顯的2天，北部、東半部及南部防豪雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
"鳳凰"生成挑戰強颱 "路徑估北轉"下週全台有風雨
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風凌晨兩點正式生成！預估將會持續朝菲律賓前進，登陸後北轉，不過之後導引氣流微弱，颱風會沿著台灣海峽走、從西南部穿心出海，還是掃過恆春半島，走東部海域，現在還沒個定論。不過專家呼籲不可輕忽，各國預測鳳凰都有機會挑戰強颱，再加上東北季風可能與外圍環流發生共伴，屆時全台都會受到影響！中央氣象署預報員朱美霖：「清晨兩點形成的26號颱風鳳凰，它目前早上8點的位置，是在鵝鑾鼻的東南東方，大約2530公里的海面上。」秋颱鳳凰生成，包含中央氣象署在內，各國預測鳳凰巔峰強度，至少都達到中颱上限。而且七級暴風半徑，更有機會挑戰300公里。專家形容鳳凰，是又強、又大的怪物！中央氣象署預報員朱美霖（圖／民視新聞）中央氣象署預報員朱美霖：「鳳凰颱風未來大致上面，是受到北方太平洋高壓的勢力，導引往西北西的方向移動，週一之後會逐漸來到，太平洋高壓勢力的西側，這個時候導引氣流的強度，就比較沒有這麼強，那颱風也有逐漸在往北迴轉的這個趨勢。」目前歐美預測路徑，都已逐漸收斂，鳳凰幾乎可以確定，會先穿心菲律賓，週二出海後，北轉，沿著台灣海峽北上，或直接登陸。當然也不排除，偏折角度更大，颱風會掠過恆春半島，進入東部海面。氣象署預估，週日入夜後，開始變天，北部、東半部，降雨機率提高，海邊出現長浪。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅。強又廣的外圍環流，再加上北方東北季風南下，全台有雨，確定躲不掉。週二到週三，颱風最接近台灣，宜花下到發紫發紅（圖／民視新聞）聲源：天氣風險公司資深顧問吳聖宇：「過了菲律賓之後一定會減弱，到臺灣的時候不會是強颱，但是這個颱風它本身的範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，但是這種比較大型的颱風過來的時候，影響的程度應該還是會不小。」北轉角度、強度變化，將是未來關注焦點。秋颱蓄勢待發，民眾不可輕忽。原文出處：秋颱「鳳凰」生成！ 恐以強颱之姿北轉襲台 更多民視新聞報導鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷民視影音 ・ 20 小時前
鳳凰颱風恐「拋物線掃過台灣」 專家曝北台灣防大雨時間
第26號颱風「鳳凰」生成，中央氣象署今日表示，週日晚間起北北基宜容易有雨，下週一鳳凰會到轉折關鍵區，不排除發布警報，大台北、東半部地區、南部地區週二及週三降雨機率高，要留意局部豪大雨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
準颱風「鳳凰」估5日生成 氣象署曝這兩天影響最劇
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導受東北季風影響，北部及東部地區今（5）日雲量偏多、局部地區降雨，其他地區晴到多雲。中央氣象署指出，目前西太平洋上有兩個熱帶系統，其中關島附近的熱低壓「TD29」有機會於今日發展成為第26號颱風「鳳凰」，而不管是走哪條預測路徑，預估週一（3日）接近台灣、週二（4日）影響最明顯，且不排除增強為「中颱」。氣象署預報員黃恩鴻表示，今日受東北季風影響，桃園以北、宜蘭、花蓮，雲量仍明顯偏多，依舊會有局部降雨出現；其他地區大多可見陽光，只有在山區午後有些零星雨勢，屬於晴到多雲的天氣型態；而今日雲系會逐漸往東遠離，水氣上會愈來愈少。黃恩鴻說，目前西太平洋上有兩個熱帶系統，「海鷗」颱風目前已逐漸進入南海，持續朝西移動，未來會進到中南半島一帶，對於台灣天氣不會有直接影響；而位於關島海面附近的熱低壓「TD29」，其旋轉中心非常明顯，但中心結構尚未非常紮實，預估今日可能會逐漸發展，形成輕颱「鳳凰」。從路徑潛勢預報圖推估，準颱風「鳳凰」朝偏西北西的方向移動，週末可能會來到菲律賓東方海面附近；9、10日將明顯北轉，但北轉的角度與時間，會決定對台灣的影響，它可能會從台灣東半側外海北上，甚至是特別接近台灣南側海面，或偏西進入中國廣東沿海附近，但無論是哪種路徑，就是週一會接近台灣、週二是影響台灣天氣最明顯的時候，強度不排除會增強至「中颱」，請民眾屆時特別留意。未來降雨趨勢部分，黃恩鴻提醒，明日東北季風減弱、水氣進一步減少，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮可能會有些局部雨勢，其他地區晴到多雲；7至9日各地水氣最少，明顯回溫，各地大致是多雲到晴，只有基隆北海岸、大台北山區、宜蘭與花蓮偶爾會有零星降雨；10日東北季風增強，北部、東半部降雨機率增加，北台灣再度轉為濕涼的天氣型態。未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）天氣提醒。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／準颱風「鳳凰」估5日生成 氣象署曝這兩天影響最劇 更多民視新聞報導「鳳凰颱風」今日恐生成！專家分析「3可能路徑」準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感颱風「卡玫基」翻版！鄭明典示警：對流爆發中民視影音 ・ 1 天前
影／海鷗颱風掃過越南中部！多省市通報災情
[NOWnews今日新聞]今年第25號颱風海鷗（Kalmaegi），在菲律賓造成逾百人死亡之後，週四晚間已在越南再次登陸，由於該國中部近期正飽受暴雨和洪水所苦，接二連三的颱風侵襲，無疑是雪上加霜。綜合...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
做好防颱工作！鳳凰巔峰強度估可達「強烈颱風」影響日期曝
輕度颱風「鳳凰」預計將北轉影響台灣，影響時程將從下週一開始。氣象粉專提醒，鳳凰颱風的強度預計將繼續增強，將成為中度颱風外，預估巔峰強度可達強烈颱風，提醒大家做防颱工作。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
廚房油煙是空汙惹議 醫教炒菜做好2動作避免吸入
日前環境部長彭啟明在立法院答詢廢除核能可能增加的空氣汙染時表示，家庭主婦煮菜的油煙也是空汙來源。胸腔科醫師指出，大火炒菜的油煙確實是室內空汙的一種，但開抽油煙機和電風扇，就不至於因為吸入太多油煙就罹患健康2.0 ・ 6 小時前