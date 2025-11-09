鳳凰最快明海警 堰塞湖黃色警戒4／超級颱風「鳳凰」強襲菲律賓！ 吊橋狂搖驚人畫面曝

颱風鳳凰襲擊菲律賓，居民們在疏散中心排隊登記。（路透社）

狂風暴雨吹打，吊橋上上下下就快斷掉，超級颱風鳳凰9號撲向菲律賓人口密集的呂宋島，帶來強烈風雨，造成街道淹成泥流，沖刷整個住宅區，民眾在水深到肩膀的濁水裡，一邊步行，一邊游泳，逃離災區。GMA，Integrated，News記者：「我們現在位於國道這一帶，這裡是海灘，現在這個地方已經封閉，有警察在場，不允許任何人通行，可以看到這裡散落著許多岩石」。

鳳凰來襲，預計對菲律賓6千萬人造成影響，當地氣象局在4個省發布層級最高的5號颱風警報，救災和醫療單位也發布紅色警戒。菲律賓民眾：「很焦慮也很害怕，因為我們不知道颱風會對我們造成多大的影響，所以我們很害怕，我帶著孩子，我丈夫還在外面賺錢養家，所以我們決定留在這裡，然後撤離」。

就怕颱風危及百姓生命安全，菲律賓當局已經撤離東部及北部地區超過10萬人，但是仍有一些村民堅守家園，不願撤離，救援人員只好苦口婆心，努力勸說。菲律賓軍人：「因為天一黑，我們就更難帶他們走了，對救援人員來說也很辛苦，天黑又危險」。

日本氣象廳預測，鳳凰颱風登陸菲律賓後就會大轉彎，朝北向台灣直撲而來，12號，13號最靠近我國西部，甚至會橫跨台灣，再往沖繩移動，台日兩國做好防颱準備，嚴陣以待。





