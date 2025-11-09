鳳凰最快明海警 堰塞湖黃色警戒4／超級颱風「鳳凰」強襲菲律賓！ 吊橋狂搖驚人畫面曝
狂風暴雨吹打，吊橋上上下下就快斷掉，超級颱風鳳凰9號撲向菲律賓人口密集的呂宋島，帶來強烈風雨，造成街道淹成泥流，沖刷整個住宅區，民眾在水深到肩膀的濁水裡，一邊步行，一邊游泳，逃離災區。GMA，Integrated，News記者：「我們現在位於國道這一帶，這裡是海灘，現在這個地方已經封閉，有警察在場，不允許任何人通行，可以看到這裡散落著許多岩石」。
鳳凰來襲，預計對菲律賓6千萬人造成影響，當地氣象局在4個省發布層級最高的5號颱風警報，救災和醫療單位也發布紅色警戒。菲律賓民眾：「很焦慮也很害怕，因為我們不知道颱風會對我們造成多大的影響，所以我們很害怕，我帶著孩子，我丈夫還在外面賺錢養家，所以我們決定留在這裡，然後撤離」。
就怕颱風危及百姓生命安全，菲律賓當局已經撤離東部及北部地區超過10萬人，但是仍有一些村民堅守家園，不願撤離，救援人員只好苦口婆心，努力勸說。菲律賓軍人：「因為天一黑，我們就更難帶他們走了，對救援人員來說也很辛苦，天黑又危險」。
日本氣象廳預測，鳳凰颱風登陸菲律賓後就會大轉彎，朝北向台灣直撲而來，12號，13號最靠近我國西部，甚至會橫跨台灣，再往沖繩移動，台日兩國做好防颱準備，嚴陣以待。
更多《鏡新聞》報導
鳳凰最快明海警 堰塞湖黃色警戒1／鳳凰中度颱風上限襲菲國 估週三「登陸台灣西部」
鳳凰最快明海警 堰塞湖黃色警戒2／鳳凰颱風花蓮雨量恐達800毫米 林保署發布黃色警戒
鳳凰最快明海警 堰塞湖黃色警戒3／鳳凰逼近！台東稻農搶收 嘉義義竹修屋頂停工
其他人也在看
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 7 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 1 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 8 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 1 天前
鳳凰來勢洶洶！這天抵達「台灣上空」 強風豪雨恐掃全台
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「天氣風險」預估，下週一晚間將發布海警，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導中度颱風「鳳凰」恐將鬼轉直奔台灣而來，根據最新的颱風暴風侵襲機率預測，台北市未來120小時遭暴風侵襲機率為45%。對於是否...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沿海陣風上看12級！鳳凰估這天穿過台灣上空 小心驚人雨勢
鳳凰颱風持續增強，並預計在今（9）日晚間登陸菲律賓呂宋島、進入南海後逐漸北上。氣象粉專指出，預計在12日晚間登陸西部地區，而前一個在11月登陸的颱風，已經是1967年的吉達颱風。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 23 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群 輿論陷假訊息羅生門
前EXO成員吳亦凡自2021年因性侵案遭判刑13年後，近日再度登上輿論焦點。中國社群平台上瘋傳吳亦凡「疑似在獄中死亡」，引發網路熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 10 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 1 小時前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 1 天前