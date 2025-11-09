鳳凰最快10日海警 北宜花防豪雨

颱風鳳凰來襲，馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒，啟動預防撤離前置作業。

（花蓮分署提供）

記者傅希堯∕台北報導

鳳凰颱風九日晚間以中颱強度上限的威力登陸菲律賓呂宋島，中央氣象署預估，最快十日下半天發布海上警報，今、明兩天東北季風及颱風外圍環流影響，有共伴效應發生，大台北及宜花地區慎防豪雨等級以上的降雨。

因應颱風來襲，農業部林業及自然保育署花蓮分署九日上午九時發布黃色警戒，緊急通報花蓮縣政府、光復、鳳林、萬榮鄉公所等相關單位及早進行預防性疏散撤離收容等避難前置作業。

中央氣象署表示，鳳凰在北轉的過程中會逐漸減弱，接近台灣時可能是輕度颱風，暴風半徑可能減為約一八０公里，但其所帶來風雨仍不可小覷，預估鳳凰在通過台灣本島的過程中會受到地型的嚴重破壞，且台灣附近環境並不利於颱風發展，其可能到達台灣東北方海面時，應會減弱為熱帶性低氣壓。

中央氣象署指出，十日、十一日兩天受鳳凰外圍環流及東北季風共伴效應，是未來一週降雨最顯著的二天，大台北、基隆北海岸、宜花東地區雨勢愈晚愈明顯，大台北、宜花地區可能有豪雨等級以上的降雨。

氣象局也預估十二日，鳳凰在台灣附近轉偏西南風至南風，花東地區、中南部注意大雨或豪雨，北部、東北部雨勢稍趨緩；十三日颱風移至台灣東北方海面，各地雨勢再趨緩，環境偏東北風，中部以北、東北部有短暫陣雨，其他地區為局部短暫雨；十四日、十五日為東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨。