鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地

生活中心／彭淇昀報導

今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。

氣象粉專指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。（圖／翻攝自氣象報馬仔 臉書）

氣象粉專「氣象報馬仔」表示，位於雅浦島北方200公里之海面上的輕颱鳳凰，以每小時31公里速度，向西北西進行，即將增強為中度颱風，系統低層中心封閉明顯、環流範圍廣、對流旺盛且結構緊實，有快速增強之訊號，預期鳳凰西進過程可望持續增強，「未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高」。

廣告 廣告

粉專分析路徑，鳳凰持續受副高引導，路徑偏西且速度偏快，未來36小時仍會持續偏西方向進行，目前來看冷空氣比預期偏弱，對鳳凰的路徑導引與後期走勢將會出現變數，研判鳳凰進入南海後將會進入鞍型場環境，「系統速度減慢北轉朝台灣海峽南部接近，故未來鳳凰有登陸台灣陸地之趨勢」。

粉專提到，一旦鳳凰進入南海後移速變慢，輻合帶將「卡」在台灣東北近海，鳳凰外圍環流會將大量暖濕水氣持續輸送，將使北冷南暖的共伴輻合帶更為明顯，10日至12日期間，對桃園以北及基宜花東地區有豪雨等級降雨，降雨時間將明顯拉長。

此外，鳳凰登陸菲律賓北部陸地及冷空氣南侵雙重影響，準鳳凰北上過程，強度將明顯削弱，惟冷空氣強度比預期偏弱，研判鳳凰進入台灣海峽南部時仍會維持輕颱上限強度，勿小覷鳳凰影響程度，提早做好防颱準備。

更多三立新聞網報導

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高

交保後笑著離開！太子集團「CEO爆乳特助」遭起底 自爆曾處理特殊任務

律師揭王子「賣慘三招」！曝范姜彥豐不同意分期原因

黃明志女友凌晨陪投案！正面照曝光 網驚：激似「越南林志玲」

