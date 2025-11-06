鳳凰最新各國路徑曝！巔峰強度登陸呂宋島 北轉襲台風雨時程出爐

生活中心／林昀萱報導

鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最新觀測，鳳凰凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2270公里之處，以每小時21轉26公里速度，向西北西轉西進行，預估8日2時將會在鑾鼻東南方1740公里之處，有增強為中度颱風的趨勢。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」分析下週天氣，下週一鳳凰外圍環流逐漸接近，東半部及北部的降雨逐漸增大。下週二、三各地慎防鳳凰挾暴風及大量降雨的威脅，風雨的分布、模式仍在調整，需持續密切觀察。下週四白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽(左)；各別模擬路徑(細線)則顯示，北轉後模擬路徑更加分散，不確定性擴大。最新美國模式模擬更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑甚至轉往西南遠離(右)。(圖／擷自weathernerds)

最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑也因此更加分散，不確定性擴大。最新美國（GEFS）模式模擬更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑受低層東北風導引，甚至轉往西南遠離。

吳德榮提醒，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在登陸呂宋島前、強度達到巔峰（強烈），將在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在侵襲期間、仍有暴風及大量降雨的威脅，絕不可小覷。

