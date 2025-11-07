鳳凰最新各國路徑曝 顛峰狀態登呂宋島後「北轉撲台」

鳳凰颱風來勢洶洶，下週二、三為影響台灣最明顯的時刻，氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風將以巔峰狀態登陸呂宋島，隨後在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。

鳳凰颱風通過菲律賓後，將北轉襲台。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週日(7至9日)「東北季風」減弱、水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣減弱、氣溫逐日漸升，為白天偏熱(各地區最高氣溫皆達30度以上)、早晚涼的天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週一(10日)鳳凰外圍環流逐漸接近，東半部及北部的降雨逐漸增大。下週二、三(11、12日)各地慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，風雨的分布、模式仍在調整，需持續密切觀察，下週四白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

最新(6日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽(左圖)；各別模擬路徑(細線)則顯示，北轉後模擬路徑更加分散，「不確定性」擴大。最新美國(GEFS)模式模擬更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑甚至轉往西南遠離(右圖)。 （圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮表示，最新(6日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑(細線)則顯示，北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑也因此更加分散，「不確定性」擴大。最新(6日20時)美國(GEFS)模式模擬更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑受低層東北風導引，甚至轉往西南遠離。

吳德榮提醒，最新(7日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在登陸呂宋島前、強度達到顛峰(強烈)，將在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在侵襲期間、仍有「暴風及大量降雨」的威脅，絕不可小覷。

