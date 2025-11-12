鳳凰最新路徑估傍晚登陸「死在台灣上空」 解除颱風警報時間曝光

生活中心／陳慈鈴報導

輕度颱風鳳凰（FUNG-WONG）已經觸陸，氣象署今（12）日持續發布海上及陸上颱風警報。最新觀測資料顯示，鳳凰的暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，暴風圈已進入臺灣南部陸地。氣象署公布颱風最新路徑，預估最快週四這時間解除颱風警報。

氣象署表示，鳳凰颱風今日7時的中心位置在北緯21.4度，東經119.3度，即在鵝鑾鼻的西南西方約170公里之處。以每小時14轉27公里速度，向東北東轉東北進行。中心氣壓988百帕。近中心最大風速每秒23公尺（約每小時83公里），相當於9級風；瞬間最大陣風每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風；暴風半徑：七級風平均暴風半徑180公里（西北側220公里、東北側140公里、西南側200公里、東南側150公里），十級風平均暴風半徑-公里。

氣象署指出，鳳凰颱風暴風圈已進入臺灣南部陸地，對雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

鳳凰颱風最新路徑潛勢圖。（圖／氣象署）

氣象署預報員朱美霖表示，預估鳳凰颱風傍晚至晚間通過南段陸地，並且從台東附近往東北出海。這段期間還是在減弱當中。預估在往東北方向移動期間會有快速減弱的趨勢，可能會轉為熱帶性低氣壓，或是進一步變成熱帶氣旋。

至於颱風警報何時解除？氣象署科長林秉煜表示，預估13日將減弱為熱帶性低氣壓，到時候就會解除颱風警報。

