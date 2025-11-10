鳳凰最新路徑曝！大迴轉將撲台 日氣象廳：這時從台灣西部登陸

生活中心／許智超報導

鳳凰颱風今（10）日8時的中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北進行。而日本氣象廳今早也發出最新預報，鳳凰颱風正於南海海域持續增強，預計12日將發展為「非常強烈」颱風，最大瞬間風速可達每秒60公尺，相當於時速超過200公里，預測路徑圖顯示，鳳凰將在12日至13日之間，從台灣西部登陸，並於13日上午從台灣東北部出海。

根據日本氣象廳觀測，颱風中心氣壓目前為975百帕，中心最大風速每秒35公尺，最大瞬間風速每秒50公尺，並伴隨暴風圈，正以每小時約30公里速度向西北西前進，預計11日前後會進一步增強，朝北北西方向緩慢移動。

廣告 廣告

日本氣象廳預測，鳳凰12日開始往東大迴轉，逐漸靠近台灣，於12日至13日之間從台灣西部登陸，屆時中心氣壓980百帕，近中心附近最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺，而整個台灣進入暴風圈的機率達70%。

日本氣象廳指出，鳳凰颱風於13日上午從台灣東北部出海，14日靠近日本先島群島，並於15日在沖繩本島近海轉為熱帶低氣壓。不過，日本氣象廳強調，因颱風路徑仍有變數，請隨時更新最新預報資訊。

此外，由於受颱風跟滯留鋒面影響，沖繩及先島群島一帶大氣極度不穩定，預估11日前後將出現強風與湧浪，部分海域浪高恐達10公尺以上，因此日本氣象廳提醒，沿岸地區應避免靠近海邊，以防突發巨浪或捲浪意外。

降雨部分，11日起至14日之間，先島群島可能出現達警報級的豪雨，局部地區恐發生土石流、河川暴漲與低窪地積水。日本氣象廳示警，颱風外圍可能帶來雷擊與龍捲風等，若發現有積雨雲接近，應立即進入建築物內避難。

更多三立新聞網報導

放颱風假？鳳凰逼近恐全台有感 5縣市「暴風圈侵襲機率」破90%

96萬YTR爆「中國客在韓活摘器官」！37具遺體只剩下半身 下場慘了

桃園南門市場大火！攤商衝現場崩潰「什麼都沒了」 在地人：好痛心

女友激似「越南林志玲」！黃明志昔日1舉動被酸：可憐做你女朋友

