鳳凰最新預測！恐轉中颱「北轉朝台灣趨勢一致」 最快下周一發海警

生活中心／林昀萱報導

5縣市陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署發布陸上強風特報，今（7）日晨至8日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。今、明兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。明晚起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪發生。

鳳凰颱風來襲，氣象署最新觀測路徑。（圖／中央氣象署）

氣象署最新觀測，輕度颱風鳳凰凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2270公里之處，以每小時21轉26公里速度，向西北西轉西進行，預估8日2時將會在鑾鼻東南方1740公里之處，有增強為中度颱風的趨勢。目前預估可能性最大的3條路徑，鳳凰的暴風圈都會接觸台灣陸地，氣象署最快將在下週一（10日）發布海上颱風警報，陸上颱風警報則在週二發布。

氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急 」套疊歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果指出，鳳凰「北轉後朝台灣接近的趨勢高度一致」。這樣的共識已經連續多輪預報，顯示各模式的趨勢判斷相當穩定，分歧主要在於北轉後是沿台灣西岸還是東岸北上，後續變化取決於副熱帶高壓勢力變化與轉向的時間點（位置）。

鳳凰颱風北轉後朝台灣接近趨勢高度一致。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

另外，粉絲專頁提醒，還有一個高度共識是「鳳凰走到台灣西南方時，仍可維持在中度颱風的規模，強度不可小覷」，以這樣的路徑和大氣條件風雨將相當有感，要開始準備防颱措施了！

