鳳凰會放颱風假？7縣市「暴風圈侵襲率破90%」 全台風雨躲不掉
生活中心／朱祖儀報導
鳳凰颱風步步逼近台灣，中央氣象署預計，今（10）日下半天發布海上颱風警報，週二（11日）發布陸上颱風警報，颱風可能於台中以南登陸。根據氣象署今日8時暴風圈侵襲機率，目前已有7縣市暴風侵襲機率高達90%以上，幾乎全台都躲不過風雨。
鳳凰颱風10日8時中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北方向前進，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑250公里。
氣象署表示，今日受到颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島都有陣雨，11日晚間也有大雨或豪雨發生機率，甚至有局部豪雨等級降雨機率；12日至13日颱風步步逼近，中心位置靠近西半部，中南部、東部地區將出現陣雨，也有大雨或局部豪雨發生可能。
從氣象署今日8時公布「120小時颱風暴風侵襲機率」來看，共有7縣市暴風侵襲機率超過90%，包括南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東市，台灣本島其餘縣市暴風侵襲率也都高達70%以上，幾乎全台灣都躲不過風雨。
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米，山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。不過實際停班課消息仍由各縣市政府宣布。
更多三立新聞網報導
颱風假有望？鳳凰恐12日深夜「登陸這縣市」 降雨熱區曝光
流水席「1霸氣美食」上桌！賓客當場愣了 南部人秒懂：阿嬤都會搶
房間沒食物卻竄出大蟑螂！內行曝「1滅蟑神招」：讓牠直接絕種
咬下去怪怪的…雞腿皮一扒開見「驚悚1幕」 他秒帶妻掛急診
其他人也在看
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 2 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 2 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 20 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 12 小時前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 18 小時前
恐轉強颱！鳳凰颱風「準備開眼」鄭明典示警：又是一個大災難
颱風「鳳凰」8日8時的中心位置在北緯12.4度，東經 132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行，並已正式升級為中颱，預計下週三、週四（12、13日）最靠近台灣，未來恐升級成強颱。前氣象局局長鄭明典表示，從目前的強度來看，「對菲律賓又是一個可能的大災難！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰「慢速移動」強度恐再增 宜蘭今首防強降雨
中颱鳳凰目前位在鵝鑾鼻南南東方940公里海面，在抵達台灣之前，將先到菲律賓北部「轉1圈」，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，宜蘭最快9日晚間就會出現雨勢，若颱風速度變慢，雨勢會更強、更久。中天新聞網 ・ 17 小時前
綠電三雄齊跌！雲豹重挫7%苦陷百元保衛戰 分析師：先行避開
外傳總統賴清德要求經濟部不要再搞綠電，雖然總統府、經濟部長出面澄清，然綠電三雄今（10）日同步走跌，雲豹能源（6869）更是苦吞半根跌停，股價最低一度觸及103元，苦守百元大關，森崴能源（6806）、泓德能源（6873）也下跌4%。摩爾投顧分析師林漢偉認為，綠能產業本身沒有問題，但台灣綠能廠商背景複雜，易受政治、官司疑雲影響，建議先行避開，或真有興趣，則可考慮相關主題ETF以分散風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
全台有感！鳳凰颱風午後「雨勢再升級」 風雨最猛時段曝
鳳凰颱風逐步逼近台灣，中央氣象署預估最快今（10）下午發布海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這次的颱風全台都會明顯有感，周一午後至周二整天「北台灣降雨最劇烈」，兩日累積雨量恐飆破500毫米。中天新聞網 ・ 52 分鐘前
鳳凰接近將迅速減弱 賈新興估11/12晚「雲林一帶」登陸
中颱鳳凰持續朝台灣靠近，氣象專家賈新興分析，颱風在接近澎湖海域時，因整體大環境不利其發展，強度於週三（12）日午後有迅速減弱的趨勢，預估颱風中心於同日晚間10點多登陸雲林一帶。中天新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風共伴發威！「一路往北」6地雨紫爆恐成災 一圖看本週風雨時程
「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，目前已通過呂宋島，正在南海重新整合。中央氣象署指出，最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。氣象粉專分析，颱風進入南海後，東南暖濕氣流與東北季風可能會有共伴效應，共伴效應位置逐漸往北，擴及台灣東北側及東側，「基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰颱風、東北季風共伴效應機會高！ 粉專曝「強風豪雨3大時程」
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文表示，「鳳凰」颱風在副熱帶高壓穩定導引下，今晚將以巔峰之姿登陸菲律賓呂宋島，並於週一（10日）進入南海，隨後沿著副熱帶高壓斷裂產生的弱點北上。「若路徑無特殊變化，週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南...CTWANT ・ 21 小時前
鳳凰今「中颱→強颱」！最快週一、二發海陸警 這天恐登陸穿台
今年第26號颱風「鳳凰」在副熱帶高壓穩定導引下，時速達到40公里，預計今天就會增強為強烈颱風，且穩定朝西方向移動，週一進入南海後逐漸北轉朝台灣前進，週三、週四將登台，氣象專家林得恩指出，如果行進方向和台視新聞網 ・ 1 天前
鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海
第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰又大又強！粉專示警：沒碰到台灣「北東先發瘋」
鳳凰颱風來襲！今（9）日氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，目前鳳凰是中颱上限而且範圍很大，可謂「又大又強」，雖然碰到菲律賓陸地後會減弱，但接近台灣時，其外圍環流與東北季風的共伴效應展開，颱風論壇預計「在本體摸到台灣之前，北部、東半部就要率先發瘋」，明（10）日起雨量相當可觀，提醒大家上下班自行小心。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前