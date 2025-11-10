鳳凰會放颱風假？7縣市「暴風圈侵襲率破90%」 全台風雨躲不掉

生活中心／朱祖儀報導

鳳凰颱風來勢洶洶。（圖／氣象署）

鳳凰颱風步步逼近台灣，中央氣象署預計，今（10）日下半天發布海上颱風警報，週二（11日）發布陸上颱風警報，颱風可能於台中以南登陸。根據氣象署今日8時暴風圈侵襲機率，目前已有7縣市暴風侵襲機率高達90%以上，幾乎全台都躲不過風雨。

鳳凰颱風10日8時中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北方向前進，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑250公里。

廣告 廣告

氣象署表示，今日受到颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島都有陣雨，11日晚間也有大雨或豪雨發生機率，甚至有局部豪雨等級降雨機率；12日至13日颱風步步逼近，中心位置靠近西半部，中南部、東部地區將出現陣雨，也有大雨或局部豪雨發生可能。

從氣象署今日8時公布「120小時颱風暴風侵襲機率」來看，共有7縣市暴風侵襲機率超過90%，包括南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東市，台灣本島其餘縣市暴風侵襲率也都高達70%以上，幾乎全台灣都躲不過風雨。

氣象署今日8時公布「120小時颱風暴風侵襲機率」。（圖／氣象署）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米，山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。不過實際停班課消息仍由各縣市政府宣布。

更多三立新聞網報導

颱風假有望？鳳凰恐12日深夜「登陸這縣市」 降雨熱區曝光

流水席「1霸氣美食」上桌！賓客當場愣了 南部人秒懂：阿嬤都會搶

房間沒食物卻竄出大蟑螂！內行曝「1滅蟑神招」：讓牠直接絕種

咬下去怪怪的…雞腿皮一扒開見「驚悚1幕」 他秒帶妻掛急診

