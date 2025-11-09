鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大

生活中心／林昀萱報導

據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。

鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並在週三深夜到週四清晨登陸。據《NOWNEWS》報導，氣象專家賈新興依路徑研判，雖然颱風預估由西半部登陸，但因颱風旋轉帶來的東南風搭配中央山脈抬升作用，雨最劇烈的地區是宜花東。東半部宜蘭、花蓮以及台東有機會在週二、週三因雨量達標題班停課；本週三暴風圈觸陸，西半部台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、澎湖有機會停班停課。

廣告 廣告

衛星雲圖可見鳳凰環流巨大。（圖／中央氣象署）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米，山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準，不過實際停班課消息仍由各縣市政府宣布。

更多三立新聞網報導

雪碧揭富商圈「包養價目表」 自己曾與企業家人夫未婚生女判賠45萬元

太子集團性招待妹頭是他！陳志副手誇「台灣妹最讚」 淫亂內幕曝光

王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗

謝侑芯命案現場曝！遭疑「連結黃明志撈金」 閨密怒：她靠1事月入百萬

