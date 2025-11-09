鳳凰有望變輕颱穿過台灣 今明嚴防共伴效應致災豪雨
氣象署表示，颱風鳳凰接近台灣時，可能只剩輕颱等級，不過仍會帶來強風豪雨，週一（10日）至週三（12日）影響最劇，提醒民眾務必提早做好防颱準備。
鳳凰颱風將以輕颱等級通過台灣
氣象署預估，10日下半天可能發布海上颱風警報，11日有發布陸上颱風警報的機率。
中央氣象署預報員張承傳指出，鳳凰颱風登陸呂宋島後，受到地形破壞，強度將稍微減弱，11日開始北轉，朝台灣海峽方向前進，過程中由於環境垂直風切會越來越大，使得颱風強度不易維持，預計會是以輕度颱風等級通過台灣。
颱風+東北季風 嚴防豪雨強風
從降雨趨勢來看，張承傳表示，10日、11日除了受到東北季風影響之外，加上颱風外圍環流，有機會出現共伴效應，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有大雨或豪雨發生的機率，尤其宜蘭、花蓮及大臺北地區並有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南也會有局部短暫陣雨的狀況。
12日鳳凰颱風逐漸接近台灣陸地，花東地區持續有大雨或局部豪雨，中南部地區雨勢也會逐漸增多，有大雨跟豪雨發生的機率，北部、東北部則因位處背風面雨勢會稍微趨緩。
13日颱風中心有機會來到台灣東北方海面，降雨區域又會轉移到中部以北，北部、東北部有局部較大雨勢發生的機率。
溫度方面，10日起受到東北季風影響，北部、東北部之間一周的溫度介於22至25度之間，整體偏涼；花蓮26至28度；中南部高溫還是有機會來到30至32度，11日開始隨著降雨增多，中南部高溫也會再下降到28度上下。
