鳳凰未到就出事！北市大樓窗戶強風吹落險砸人車 專家：當心要坐牢

記者陳韋帆／台北報導

鳳凰颱風尚未抵台，台北市就發生強風吹落窗戶意外，所幸未造成人員傷亡。（圖／翻攝畫面）

鳳凰颱風尚未抵台，台北市大安區某大樓就發生強風吹落窗戶意外，所幸未造成人員傷亡。建管處指出，窗戶非房屋結構，故不會開罰，但若砸傷人甚至致死，管委會或所有權人仍須擔負刑民事責任。

9日下午約1時，敦化南路一段某大樓窗戶突遭強風吹落，所幸並未造成人員傷亡，巡邏警員立刻通知管委會，迅速清除路上碎玻璃，同時聯繫屋主到場進行加固工作，以免再次發生事故。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，窗戶掉落因非結構物，與磁磚掉落不同，故建管處不會有罰則，但就如同盆栽等物體掉落，一旦砸傷人車，就必須負起刑民事責任。

他進一步指出，高空墜物重力加速度，以窗戶來說，一旦砸到人，輕則重傷、重則死亡，等於必須承擔刑事過失傷害或過失致死罪，所幸這次掉落事件未傷人，屋主也算閃過一劫。

最後，陳傑鳴提醒民眾，平時就要留意自家屋況，若有損毀就應盡速修繕，而近期鳳凰颱風將近，建議盡速檢查冷氣架、陽台等，做好全面檢視，避免意外發生。

