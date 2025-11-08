鳳凰未至已傳災情！宜蘭大同「落石砸車」4人受驚 碧砂漁港急吊遊艇上陸
即時中心／林耿郁報導
鳳凰颱風來勢洶洶，恐對台灣帶來災害；不過風雨未至，已有災情傳出。台七線宜蘭大同鄉英士路段，稍早驚傳落石砸車事故，幸好車上4人均未受傷；另一方面，趁著天氣好，基隆碧砂漁港已有船主先將遊艇吊起防災。至於在上（10）月暴雨中受損的台鐵平溪支線， 今（2025）年確定無法恢復正常營運。
天降橫禍！鳳凰颱風尚未抵達，已經傳出意外災情：台7線90k+700英士路段，上午雖是好天氣，卻發生落石砸車意外，一輛黑色小客車遭命中，玻璃破裂，幸好車上4人僅受驚嚇，並未受傷；落石稍早已經清除，交通恢復順暢。
黑色小客車遭落石擊中，幸車上人員無傷亡。（圖／民視新聞）
為避免鳳凰可能掀起的強風巨浪，今（8）天上午基隆碧砂漁港，有船主叫來大型吊車，將港內23艘小型遊艇吊上陸地，避免受損。
遊艇從港內被吊起。（圖／民視新聞）
另一方面，十月下旬北台灣遭逢連續致災性暴雨，導致平溪線鐵道邊坡滑動、路基流失。如今台鐵已經確定無法在短期內修復，宣佈明（2026）年1月30日前全面停駛，「瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐」路段改採公路接駁，請旅客特別注意相關異動。
平溪線修復需耗時數月。（圖／民視新聞）
原文出處：快新聞／鳳凰未至已傳災情！宜蘭大同「落石砸車」4人受驚 碧砂漁港急吊遊艇上陸
更多民視新聞報導
鳳凰增強為中颱！專家曝路徑強度仍有變數 「這兩天」慎防暴風及大量降雨
估鳳凰颱風恐自「這地區」登陸 氣象粉專曝風雨「搖滾區」
鳳凰變中颱！氣象專家曝「這時間」最接近台灣 帶來共伴強降雨
其他人也在看
鳳凰颱風即將來襲 台電宜蘭區處全力戒備嚴陣以待
依各國預測鳳凰颱風侵台機率大增，台電宜蘭區營業處近日特再動員人力進行樹竹修剪、變壓器與各類開關接頭維護檢點及紅外線預防檢測工作，以減少事故停電發生。若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供一九一一客服專線。台電宜蘭區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人 ...台灣新生報 ・ 1 天前
韓男星裴珍映首次亞巡 12月台北開唱會粉絲
韓國歌手裴珍映（BAE JIN YOUNG）即將展開首次亞洲粉絲演唱會，與粉絲共啟全新旅程！這場以「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT」為主題的演唱會，台北場將於12月21日在台北花漾展演空間舉行，門票與特典會票券將於11月12日下午三點在遠大售票系統開賣。中天新聞網 ・ 11 小時前
超市即食包恐丟命 美國爆李斯特菌群聚6死 醫喊4族群小心
美國多地爆發李斯特菌群聚感染，至少造成6人死亡，1名孕婦流產，原因是食用冷藏義大利麵即食包。婦產科醫師蘇怡寧指出，李斯特菌不是只存在骯髒食物或生食上的細菌，它喜歡在低溫、濕滑的環境，久放在冰箱裡的熟食，感染風險反而更高，孕婦、免疫力較弱者、年長者、新生兒都要特別小心。中時新聞網 ・ 15 小時前
桃氣女孩跨界棒球場！朴星垠、金佳垠「雙垠組合」成焦點
桃氣女孩跨界棒球場！朴星垠、金佳垠「雙垠組合」成焦點EBC東森新聞 ・ 11 小時前
石崇良受訪回應健保補充保費議題 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，會後受訪，回應健保補充保費等議題。中央社 ・ 12 小時前
桃園20坪現代宅，以預售屋客變打造療癒系Staycation生活感
20坪的預售屋原始建商配置廊道狹窄、天花低矮、採光不佳，因此選擇在客變階段就向建商申請調整格局配置，為理想私宅打下基礎。在裝修上設計團隊選擇以現代風格為主軸，透過深淺不一的灰米色鋪陳空間，為屋主一家四口打造出療癒鬆弛的渡假感現代宅。設計家 ・ 11 小時前
連日降雨邊坡土石鬆動 宜蘭台7線英士段落石砸車 四人受驚嚇無傷
宜蘭縣大同鄉台7線英士路段今天發生落石砸車事故，疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中一輛路過轎車，所幸無人傷亡，不過車上四人飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 12 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 5 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 14 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 11 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 9 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
HBM需求飆高引爆單潮？黃仁勳親點名「三大記憶體供應商」！被問價格回答曝玄機
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會時，會後受訪時，不只大讚台積電，也特別感謝三大記憶體供應商，三星（...FTNN新聞網 ・ 9 小時前