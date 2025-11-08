鳳凰未至已傳災情！宜蘭大同「落石砸車」4人受驚 碧砂漁港急吊遊艇上陸

即時中心／林耿郁報導

鳳凰颱風來勢洶洶，恐對台灣帶來災害；不過風雨未至，已有災情傳出。台七線宜蘭大同鄉英士路段，稍早驚傳落石砸車事故，幸好車上4人均未受傷；另一方面，趁著天氣好，基隆碧砂漁港已有船主先將遊艇吊起防災。至於在上（10）月暴雨中受損的台鐵平溪支線， 今（2025）年確定無法恢復正常營運。

天降橫禍！鳳凰颱風尚未抵達，已經傳出意外災情：台7線90k+700英士路段，上午雖是好天氣，卻發生落石砸車意外，一輛黑色小客車遭命中，玻璃破裂，幸好車上4人僅受驚嚇，並未受傷；落石稍早已經清除，交通恢復順暢。

黑色小客車遭落石擊中，幸車上人員無傷亡。（圖／民視新聞）

為避免鳳凰可能掀起的強風巨浪，今（8）天上午基隆碧砂漁港，有船主叫來大型吊車，將港內23艘小型遊艇吊上陸地，避免受損。

遊艇從港內被吊起。（圖／民視新聞）

另一方面，十月下旬北台灣遭逢連續致災性暴雨，導致平溪線鐵道邊坡滑動、路基流失。如今台鐵已經確定無法在短期內修復，宣佈明（2026）年1月30日前全面停駛，「瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐」路段改採公路接駁，請旅客特別注意相關異動。

平溪線修復需耗時數月。（圖／民視新聞）

