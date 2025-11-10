鳳凰橫掃菲律賓！ 狂風暴雨多地慘淹 台灣務必警戒

鳳凰颱風的風雨已經侵襲菲律賓，多地淹水災情。（示意圖／Pexels）





鳳凰颱風的風雨已經侵襲菲律賓，多地淹水災情，連前氣象局長鄭明典指出，鳳凰通過呂宋後，如果維持強度，台灣必須警戒。

入夜後的菲律賓風強雨驟，街道上人煙稀少。颱風鳳凰登陸菲律賓挾帶強風豪雨，橫掃呂宋島，當天下午，沿海已經受到劇烈影響，但有民眾仍到海邊觀浪，等待海浪來襲逃不夠快，差點被浪捲入海中，所幸其他人及時上前拉住。

菲律賓氣象預報員：「颱風下一次登陸地點，很可能是在台灣，根據目前的路徑預測，它在接下來的時間仍會維持颱風強度。消防員站在道路上指揮，但一旁建築殘骸四處亂飛。」

道路水淹至腳踝高，警方出來巡邏，就怕有災情傳出，超過房屋高度的巨浪拍打上岸，導致海水全灌入內陸，造成當地淹水，甚至也有部分地區，水淹到房屋只剩下屋頂。

接下來颱風將北上朝台灣靠近，前氣象局長鄭明典指出，鳳凰通過呂宋後若減速，對台灣威脅將降低，但若維持強度北上仍須警戒，他也提醒，連續生成兩個颱風並非巧合，後續仍可能有新的熱帶擾動發展。

