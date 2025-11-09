鳳凰步步逼進! 花蓮模擬雨量800毫米 恐有新堰塞湖

生活中心／趙永博 花蓮報導

鳳凰颱風接近台灣，氣象署預估東部山區，雨量將達到500毫米以上，林保署也針對花蓮馬太鞍溪，發出黃色警戒，同時評估，若雨量超過800毫米，馬太鞍溪可能因為雨量造成新崩塌，形成新的堰塞湖，一旦發生，預估將在24小時內潰決，也讓光復鄉災民，憂心忡忡。

9/23溢流釀災至今，透過空拍畫面，可見重型機具，還在花蓮馬太鞍溪疏濬土石、挖深水槽導流，但隨著鳳凰颱風逼近，週日上午，堰塞湖達到黃色警戒，還有可能出現新的堰塞湖。

林保署花蓮分署長黃群策：「中央氣象局的通報，雨量會大到500到800（毫米）之間，上游會有可能會形成新的淹塞湖，如果形成新的堰塞湖，我們預估的水量最大水量，大概是1500萬噸，一次24小時下來的時間，有可能會是到達下游口是4500CMS。」

即便即時影像顯示，目前堰塞湖水位約高達1019.5公尺、面積約12.6公頃，蓄水量約150萬噸，但林保署模擬極端情況，當雨量超過800毫米，加上原先150萬噸的蓄水量，溢流口邊坡，可能土石崩塌、阻塞河道，形成壩高120公尺、蓄水量1，500萬噸的新生大型堰塞湖。

馬太鞍溪堰塞湖升至黃色警戒 。（圖／民視新聞）





光復鄉公所緊急召開防災整備會議，針對光復鄉大馬村、大平村、東富村等，啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。

花蓮光復鄉長 林清水：「明天早上開始布置我們的7個收容所，剛剛調查是收容1400多個人，有些像大同村這次淹得比較嚴重，所以他們總共大概有520個人。」

花蓮光復鄉災民憂心溢流再次毀損家園。（圖／民視新聞）

災民劉先生：「現在如果下很大雨，我們就也是要撤離，到大進村那邊可能會比較安全，差不多要恢復平靜你又再一次，堰塞湖又潰堤那我們不是又白忙了。」





災民vs.記者：「他有發警報，（你們哪時候收到的警報？）早上的時候，豪雨他說會下200mm，會擔心是會擔心對啊。」

光復鄉災民，再度繃緊神經，在家門前推高沙包，但好不容易重建好的家園，若又溢流、再次毀損，誰也承受不了。

