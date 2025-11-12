鳳凰殺到家門口！4縣市戒備 「入秋最強冷空氣」這天接力

記者蔣季容／台北報導

鳳凰颱風即將登陸台灣。（圖／氣象署）

鳳凰颱風已到家門口！中央氣象署表示，鳳凰颱風朝台灣前進並持續減弱，暴風圈也縮小，今（12）日17時30分已將陸警範圍縮小至4縣市，嘉義、南投、花蓮已不在警戒範圍內。預計今晚颱風中心就會在屏東至恆春登陸，有機會減弱為熱帶性低氣壓，並於今晚自屏東至恆春出海。

氣象署指出，颱風12日17時的中心位置在北緯 22.1 度，東經 120.2 度，即在鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里之處，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒 18 公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑80公里。

根據最新資料顯示，颱風過去3小時暴風圈縮小，中心位於鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，對台南以南及台東構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

陸上警戒：台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

今晚至明日定量降雨預報。（圖／氣象署）

氣象署科長林秉煜說明，預計颱風在未來1至2小時通過屏東，今晚至深夜從屏東至台東出海，不排除期間就會降為熱帶性低氣壓。

林秉煜表示，今晚颱風通過台灣，花東、中南部要留意明顯降雨；而今晚至明晨要留意共伴效應，基隆北海岸及大台北山區注意局部豪雨及短延時強降雨，北部、南部及東半部也要防局部大雨。

林秉煜提醒，週五將迎來一波東北季風，北部有感降溫，桃園以北、宜花留意局部雨勢，竹苗山區、台東及恆春則要留意零星降雨。週六至週日稍微趨緩，不過下週一至週三又將迎接一波東北季風，北部、宜花留意局部大雨，台東、恆春、中南部山區則要留意零星降雨，此波低溫將下探16至18度，是入秋最強冷空氣。

未來有兩波東北季風。（圖／氣象署）

