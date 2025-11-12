鳳凰減弱為熱帶低壓！ 11/13僅台東1校、花蓮1里1村停班課
鳳凰颱風已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署已於12日晚間8點30分解除颱風警報，13日全台22縣市除了台東縣達仁鄉土坂國小、花蓮縣鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村停止上班上課外，其餘皆正常上班、上課。
受鳳凰輕颱外環流影響，連日豪大雨造成台東縣達仁鄉土坂聯外道路中斷，台東縣政府教育處宣布，根據土坂國小的通報，由於12日晚間土坂對外道路因雨勢持續不斷，致土石滑落，造成交通中斷影響13日通行及師生上班上課安全，土坂國小明天停止上班上課。
花蓮縣府12日晚間宣布，鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村13日停止上班、上課，其餘地區正常上班、上課。新北市府宣布，因尚未列入警戒區，13日正常上班、上課。桃園市政府宣布，未列入警戒區，13日照常上班上課。台北市、基隆市同樣也正常上班上課。
台中市政府宣布，依據交通部中央氣象署資訊，宣布台中市13日正常上班、正常上課。雲林縣政府宣布，依據中央氣象署最新預報資訊，雲林縣13日未達停班停課標準，因此照常上班、照常上課。縣府持續嚴密監控颱風動態，隨時準備應對各種狀況，也請民眾提高警覺，注意安全。
南投縣政府宣布，南投縣13日正常上班、正常上課；另外，農業部林業及自然保育署南投分署宣布，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區預計13日恢復開園，天池山莊因能高越嶺國家步道沿線仍有多處崩塌、落石，考量安全持續封閉，開放時間將適時發布。
彰化縣政府宣布，13日正常上班、正常上課，縣府提醒民眾，出行仍應注意安全。宜蘭縣政府宣布，13日縣內恢復正常上班上課。連江縣無災情通報，13日也正常上班上課。此外，稍早已有苗栗縣、新竹縣市、金門縣、高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣市、澎湖縣宣布13日正常上班、正常上課。
