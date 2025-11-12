鳳凰減弱為熱帶低壓 11/13全台僅花蓮1里1村停班課

（中央社台北12日綜合報導）颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，明天全台22縣市除花蓮縣鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村停班停課外，其餘皆正常上班、上課。

花蓮縣府今天晚間宣布，鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村明天停止上班、上課，其餘地區正常上班、上課。

新北市府表示，因尚未列入警戒區，明天正常上班、上課。

桃園市政府表示，未列入警戒區，明天照常上班上課。

台北市、基隆市同樣也正常上班上課。

台中市政府表示，依據交通部中央氣象署資訊，宣布台中市明天正常上班、正常上課。

南投縣政府宣布，南投縣明天正常上班、正常上課；另外，農業部林業及自然保育署南投分署今天表示，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區預計明天恢復開園，天池山莊因能高越嶺國家步道沿線仍有多處崩塌、落石，考量安全持續封閉，開放時間將適時發布。

雲林縣政府表示，依據中央氣象署最新預報資訊，雲林縣明天未達停班停課標準，因此照常上班、照常上課。縣府持續嚴密監控颱風動態，隨時準備應對各種狀況，也請民眾提高警覺，注意安全。

彰化縣政府宣布，明天正常上班、正常上課，縣府提醒民眾，出行仍應注意安全。

宜蘭縣政府表示，明天縣內恢復正常上班上課。

連江縣無災情通報，明天也正常上班上課。

此外，稍早已有苗栗縣、新竹縣市、台東縣、金門縣、高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣市、澎湖縣宣布明天正常上班、正常上課。（編輯：謝雅竹）1141112