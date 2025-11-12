鳳凰減弱為熱帶性低氣壓！北市府發布天氣警特報：11/13仍需防大雨

台北市政府於12日晚間8時許，突發天氣警特報，根據氣象署數據資料顯示，鳳凰颱風已於19時40分在屏東縣恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署已於20時30分解除颱風警報。預估此熱帶性低氣壓將於13日往東北移至臺灣東部海面後變性為溫帶氣旋。

台北市政府於12日晚間8時許，突發天氣警特報。（圖／翻攝自Google街景圖）

台北市府政府提到，明(13)日清晨低壓出海後受鳳凰颱風外圍環流影響及東北季風增強，北市山區仍有大雨或局部豪雨，市區東側雨勢雨勢可能達大雨等級。另預估明(13)日清晨至上午仍有另一波強東北風影響，市區和山區的風勢增強，預計明日下午起風勢才逐漸減弱，因此提醒山區民眾仍需多加留意，也建議民眾暫勿前往山區活動。

