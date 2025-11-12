鳳凰減弱為熱帶性低氣壓！北市府發布天氣警特報：11/13仍需防大雨
台北市政府於12日晚間8時許，突發天氣警特報，根據氣象署數據資料顯示，鳳凰颱風已於19時40分在屏東縣恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署已於20時30分解除颱風警報。預估此熱帶性低氣壓將於13日往東北移至臺灣東部海面後變性為溫帶氣旋。
台北市府政府提到，明(13)日清晨低壓出海後受鳳凰颱風外圍環流影響及東北季風增強，北市山區仍有大雨或局部豪雨，市區東側雨勢雨勢可能達大雨等級。另預估明(13)日清晨至上午仍有另一波強東北風影響，市區和山區的風勢增強，預計明日下午起風勢才逐漸減弱，因此提醒山區民眾仍需多加留意，也建議民眾暫勿前往山區活動。
延伸閱讀
陸戰隊兩棲車輾爆民車大轉折！2車主「仍未報案求償」
賭颱風假大翻車發雞排！台大生曝「珍奶縮水」苦喊：沒錢了
與卓榮泰同賠償壓毀民車？ 顧立雄：不會讓官兵承擔責任
其他人也在看
颱風鳳凰晚間19：40登陸恆春 「南、東部」防強風豪雨
第26號颱風「鳳凰」已於今（12）晚19時40分左右，登陸屏東縣恆春鎮。中央氣象署表示，「鳳凰」目前仍為輕度颱風。受到颱風外圍環流及對流雲系影響，南部、東部及東南部沿海地區出現強風豪雨，提醒民眾持續關台視新聞網 ・ 18 小時前
11縣市豪、大雨特報 宜蘭防超大豪雨 北海岸、花蓮、綠島留意大豪雨
中央氣象署今天（11日）發布豪雨特報指出，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
鳳凰颱風登陸後恐轉為熱帶性低氣壓！ 3地暴風圈侵襲率飆100%
氣象署最新資訊指出，「鳳凰」上午9時中心位置在北緯21.6度、東經119.5度，即在鵝鑾鼻的西南西方約140公里處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑150公里。陸上警戒：嘉義...CTWANT ・ 1 天前
颱風鳳凰持續減弱 雲林及澎湖脫離陸上警報
（中央社記者余曉涵台北12日電）交通部中央氣象署今天表示，颱風鳳凰持續減弱，暴風圈縮小，雲林及澎湖已經脫離陸上颱風警報的範圍，預計鳳凰會持續減弱，不排除會比預期早減弱為熱帶性低氣壓。中央社 ・ 1 天前
花東屏山區防豪雨 基宜高屏澎有局部大雨
（中央社台北12日電）中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天北海岸及花蓮縣山區、台東縣山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨。中央社 ・ 1 天前
颱風鳳凰減弱為熱帶低壓 晚間8時30分解除警報
（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象署表示，第26號颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，今天晚間8時30分解除颱風警報。中央社 ・ 17 小時前
LIVE／鳳凰減弱中估晚間登陸屏東 氣象署11:40最新說明
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」持續減弱中，暴風圈也在縮小，不排除將提前降級為熱帶性低氣壓，預計在今（12）日傍晚左右登陸高雄或屏東，後（13）日清晨從台東附近出海。中央氣象署將在上午11時40分，由預報員朱美霖出面說明颱風的最新動態。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。民視 ・ 23 小時前
颱風鳳凰警報解除 宜蘭東澳嶺近3天雨量逾千毫米
（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署今晚8時30分解除鳳凰颱風警報，統計10日至今晚8時，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，蘇澳、基隆也刷新11月單日最高雨量紀錄。明天北台灣轉涼，白天高溫約20至22度。中央社 ・ 17 小時前
颱風鳳凰減弱 陸警範圍縮小為南高屏、台東
（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象署今天傍晚持續發布颱風鳳凰海上陸上颱風警報，隨著颱風持續減弱、縮水，陸警範圍也縮減為南高屏、台東等地；鳳凰並有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。中央社 ・ 20 小時前
鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。中天新聞網 ・ 22 小時前
【動畫說時事】鳳凰颱風拐南挾風雨 這些地區需保持警戒
中央氣象署預測，「鳳凰颱風」將於明天（11/12）清晨起影響台灣本島，登陸點明顯往南修正，直撲高屏地區，南部暴風圈侵襲機率高達99%，而北台灣則降至3成以下。 目前預估明天清晨6時至中午12時，有10縣市風雨達停班課標準，包括台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、恆春半島、連江縣、澎湖縣，不過實際停班停課仍由地方政府視情況決定。 桃園市長張善政昨晚宣布今天（11）停班停課，許多桃園市民直呼「好感動」，也成為北台灣唯一放颱風假的縣市。至於明天是否再放假，張善政表示今晚8點前將公布最終決策。太報 ・ 1 天前
鳳凰颱風陸上警報尚未解除 台鐵今下午行駛狀況看這邊
因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，台鐵稍早說明今(12)日中午12時至晚間18時各級列車行駛概況。台鐵表示，東部幹線部分，對號列車樹林=台東間全區間停駛。區間(快)車蘇澳新=蘇澳間全日停駛。樹林=台東間視風雨狀況機動行駛；至於西部幹線，對號列車彰化=基隆間正常行駛（372次、桃園電子報 ・ 1 天前
輕颱鳳凰襲台 嘉義市11/12停班停課
鳳凰颱風警報，根據中央氣象署預報資訊，颱風暴風圈預計於明日(12日)清晨從高屏地區登陸，嘉義地區列入警戒區。受颱風及外圍環流影響，嘉義地區有強陣風發生機率，請注意防範。鑑於市民生命財產安全，嘉義市政府宣布，明日(11/12)停止上班、停止上課，籲請市民做好防颱措施，注意自身安全。更多新聞推薦 ● G7外長聯合聲明重申台海和平重要性 林佳龍：維護台海現狀已是國際共識台灣好新聞 ・ 1 天前
雨彈再襲！9縣市豪大雨特報 最新警戒地區一次看
颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(12)日花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風今晚登陸屏東 最快這時減弱為熱帶性低氣壓
鳳凰颱風今晚登陸屏東 最快這時減弱為熱帶性低氣壓EBC東森新聞 ・ 20 小時前
天氣》鳳凰已死東北風接力！大台北2地豪雨 下周一低溫剩16度
鳳凰颱風已於今（12）日19：40左右登陸屏東縣恆春鎮，並於20：00減弱為熱帶低壓TD29，氣象署20：30解除颱風警報、改熱帶低壓特報。氣象署科長林秉煜表示，未來有兩波東北季風報到，第一波明（13日）日報到，今晚明晨北部、東半部、南部有局部大雨，尤其基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨及短延時強降雨，下周一（17日）第二波較涼的東北季風報到，各地低溫約16至18度，高溫則是18至20度。中時新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰颱風19:40登陸屏東恆春！估台東或恆春快閃出海
據中央氣象署最新資訊，第26號颱風鳳凰已在12日晚間7時40分許，自屏東縣恆春鎮登陸，對台南以南、台東構成威脅，氣象署預估「鳳凰」12日就會從台東或恆春出海，也可能提前減弱成熱帶性低氣壓。中天新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰颱風奄奄一息！ 估登陸恆春「快閃出海」
鳳凰颱風襲台，接近台灣過程中有逐漸減弱趨勢，預估週三晚間登陸恆春後，將迅速通過陸地並出海，但風雨還是要注意，週四北部、東半部還是可能有局部大雨，週五桃園、台北、東半部、恆春也要留意雨勢。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
颱風鳳凰影響 北海岸及台東山區防豪雨
（中央社台北12日電）中央氣象署今天晚間表示，因颱風鳳凰或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明天北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨。中央社 ・ 18 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前