鳳凰減弱無風無雨 專家曝「再增強時段」：最好別外出
今天（12日）清晨6時，輕颱鳳凰中心位置已來到鵝鑾鼻西南西方約170公里處，預估今天傍晚至晚間就會登陸，並在深夜從台東出海。臉書氣象粉專「氣象報馬仔」指出，鳳凰結構鬆散、高低層分離，白天各地風雨感受不明顯，但午後至夜間風雨會增強，別被一時無風無雨的狀況給騙了，外出還是要注意自身安全。
中央氣象署表示，鳳凰過去3小時暴風圈略為縮小，預計今天傍晚至晚間於台灣南端陸地登陸，深夜就會從台東出海，且因為強度持續減弱的關係，有可能在登陸前就減弱為熱帶性低氣壓，最快今天就會解除颱風警報。
氣象報馬仔指出，鳳凰的暴風圈今天上午會觸及雲林以南陸地，雖然因為其結構鬆散、高低層分離的關係，白天各地風雨都不明顯，但午後至夜間風雨會增強，高屏沿海、恆春半島也會出現9至11級強陣風與短時驟雨，影響時間集中在颱風登陸前後3小時左右。
氣象報馬仔提到，受颱風外圍環流與東北風疊加效應影響，北部、東部地區也可能出現8級陣風，加上冷濕氣流長時間形成的輻合帶仍卡在東北部近海，今天北部、東北部仍須提防強降雨，提醒民眾減少外出，別被暫時平靜的風雨給騙了。
氣象報馬仔也提醒，下周一（17日）起有一波冷高壓南下，且冷空氣強度有感，屆時台北低溫將降至16度左右，厚外套可以提早拿出來做準備了。
