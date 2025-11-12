鳳凰減弱至輕颱下限 預計將成熱帶性低氣壓

󠀠（中央社記者余曉涵台北12日電）交通部中央氣象署今天表示，颱風鳳凰逐漸減弱，下午2時的強度為輕度颱風下限，未來仍有持續減弱的趨勢，移動過程中，將會減弱為熱帶性低氣壓或變性為溫帶氣旋。

根據氣象署觀測，颱風鳳凰今天下午2時的中心位置在北緯22.0度、東經119.7度，即在鵝鑾鼻的西方約120公里之處，以每小時23轉43公里速度，向東北進行，近中心最大風速為每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風。

氣象署表示，根據最新資料，鳳凰目前在鵝鑾鼻西方海面，向東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

氣象署預報員朱美霖說，鳳凰目前是輕度颱風下限，接近台灣的過程中還有減弱的趨勢，但目前陸警及海警的範圍並沒有改變。

朱美霖指出，預計鳳凰今天晚間就會通過恆春半島，往東北方向移動，有持續減弱趨勢，在移動過程中，將減弱為熱帶性低氣壓或變性為溫帶氣旋，若強度維持，預計晚間將會從恆春半島通過台灣陸地。

朱美霖說，下午隨著風場改變，基隆北海岸及北部將會有進一步強降雨出現，明天在偏北風影響下，北台灣的降雨明顯，後續受到東北季風影響，仍有斷斷續續的降雨。

朱美霖表示，明天及14日受到東北季風影響，北台灣仍會有降雨，週末時東北季風減弱，但17日起，下一波東北季風將帶來明顯降溫。

另外，朱美霖表示，鳳凰從西邊過來的路徑屬於第8類或第9類路徑，資料上約有10%左右，並不算相當罕見。（編輯：管中維）1141112